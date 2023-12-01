Kuşadası’nda teknik ekipman yatırımı

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi bünyesinde bulunan araç ve teknik ekipman envanterini her geçen gün geliştiriyor. Kuşadalılar için kaliteli hizmet üretirken kaynaklarını da doğru ve verimli bir biçimde kullanmayı amaçlayan Kuşadası Belediyesi, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü için geçen aylarda asfalt kazıma makinesi satın aldı. Saatte 180 metreküp kazıma kapasitesine sahip makine, yol yüzeyindeki eskiyen asfalt katmanlarını kaldırıyor. Bu sayede zamandan tasarruf sağlandığı için ekipler tarafından yeni yolun yapımı kısa sürede tamamlanıyor. Makine asfalt katmanlarını oluşturan malzemeleri de birbirinden ayrıştırıyor. Böylece Kuşadası Belediyesi, geri dönüşüm işlemine tabi tutabildiği malzemeyi, yine kent genelindeki yolların yapımında kullanarak hem maliyeti azaltıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Kazıdığı zemini yeni malzeme serimi için düz hale de getiren asfalt kazıma makinesiyle dışarıdan araç kiralama ihtiyacı da ortadan kalkmış oluyor.

Kuşadası Belediyesi’nin imkân ve bütçesini en iyi biçimde kullandıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Araç filomuza kattığımız asfalt kazıma makinesi ile yol çalışmalarını artık çok daha sağlıklı ve daha düşük maliyetle yapmaya başladık. Özellikle kazıma işleminden elde edilen malzemenin geri dönüştürülerek yenden yol yapımında kullanılması ekonomik anlamda maliyetlerin azaltılmasına da katkı sunduğundan bizim için çok önemli” dedi.