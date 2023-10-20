Kuşadası’nda ücretsiz sağlıklı beslenme eğitimi

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi tarafında İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Anne Baba Çocuk Merkezi, ücretsiz eğitim ve atölye çalışmaları ile başta kadın ve çocuklar olmak üzere farklı kesimlerden kent sakinlerine hitap etmeyi sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi’nde görevli uzman diyetisyenler Aysen Arıcan Öz ve Melisa Akol Demir tarafından pazartesi günleri gerçekleştirilen sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi eğitiminde son olarak katılımcılara sağlıklı tiramisu yapımı öğretildi. Öte yandan besin grupları, beslenmede ölçü birimleri ve dengeli beslenme konularında bilgiler verilerek kronik ve metabolik hastalıklara karşı dengeli beslenme alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çekildi. Anne Baba Çocuk Merkezi’ndeki eğitim ve atölye çalışmalarına kayıtlar, 444 71 14 No’lu Güvercin Masa Çağrı Merkezi üzerinden yapılabilir.