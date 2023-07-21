Lavanta kokulu şenlik

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin alternatif tarım ürünleri oluşturulması ve turizme katkı sağlamak amacıyla kurduğu Koku Vadisi’nde Lavanta Şenliği düzenlendi.

BirGün EGE

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde, 2019’da Koku Vadisi projesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Lavanta Şenliği düzenlendi.

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği Lavanta Şenliği’nde konuşan Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören “Hasat zamanı, hepimiz tarladan geldik. Başkanımızın katkılarını gördük. 2 yıldır ürettiğimiz ürünlerimizi Büyükşehir Belediye’mizin desteğiyle işlemeye başladık ve yeni ürünler elde ettik. Lavantadan sabun, şampuan, kolonya gibi ürünler elde ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Fatih Öztürk de konuşmasında alternatif ürünlerle katma değeri yüksek ürünler üretildiğini, kooperatiflerle güç birliği sayesinde Muğla’nın tarımda daha fazla söz sahibi olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarıma önem verdiklerini, üreticiye destek, kooperatiflerle güç birliği ve markalaşma yolunda adımlar attıklarını belirtti.

Gürün sözlerine şöyle devam etti: “Kadınların başrolde olduğu projeleri hayata geçiriyor, kadın kooperatifleri kurdurmaya çalışıyoruz. Yerel tohumdan, meyve sebze kurutma tesisine, kıl keçisinden sakız ağacı projesine kadar her alanda varız. Çiftçiye verilen destekler yetersiz, tarlasını satmaktan başka çare bulamaz halde. Bundan sonra hem hayvancılıkta hem de tarımsal ürünlerde büyük bir ekonomik alan yaratıp köyünü terk etmeyen üreten bir Muğla yaratmak istiyoruz. Bu büyük bir hayal ancak başladığımız noktadan şimdiye baktığımızda bunun hızlı olacağını görüyoruz."