Limon dalda kaldı, üreticiler perişan

Muğla’da limon üreticileri dertli. Aralık ayında hasat süreci tamamlanması gerekirken, limonlar ağaçlarda kaldı. Ekonomik sıkıntıdaki üreticiler, “Ürün satamadık. Halimiz perişan. Üreticiler olarak bittik.” diyor.

Halil ERTUNÇ

Limon üretiminde önemli bir yere sahip olan Muğla’da çiftçiler son dönemde büyük sorunlar yaşıyor. Ortaca ve Dalaman bölgesinde erterdonat cinsi limon hasadı aralık ayında tamamlandı. Hasat bitmesine rağmen limonlar ağaçlarda kaldı. Üreticiler, bölgede 60 bin ton limon üretimi yapıldığını söylerken, limonların yüzde 90’ının satılamadığı için ağaçlarda kaldığını söyledi.

Üretici İsmail Çetintürk, “Hasat bitmesine rağmen limonlarımızı satamadık. İşçilere ise hâlâ yevmiye veriyoruz. Girdi maliyetleri her gün artarak devam ediyor. Gübre, mazot, ilaç, işçilik derken zor durumdayız. Tüccarlar şu an almıyor. Ürünler ziyan oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zor durumdayız. Devletin bizi desteklemesi gerekiyor. Birçok arkadaşım tarlalarını satmaya başladı. Bu gidişle ben de satacağım” diye konuştu. Limon üreticilerinden Salim Ekiz, "Bugün 10 dönüm limon bahçesini 200 bin liraya satamıyorum. 50 bin lira bile veren yok. Şu anda Ortaca’da evler 3,5 - 4 milyon liraya satılıyor. Buradan bile çiftçinin nasıl bittiğini, AKP hükümetinin çiftçiyi nasıl yok ettiğini görmüş oluyoruz" dedi.

ÇİFTÇİ TARLAYA KÜSTÜ

Çiftçinin tarlaya küstüğünü vurgulayan Ziraat Mühendisi Ali Yağız, "Hem üreticiyim hem satıcıyım hem teknik olarak destek verenim. Bu sene maliyetleri çıkarttığımızda kilo başı çiftçiye maliyet 4-4 buçuk lirayı buldu. Ama satışa baktığımızda satış yok. Çiftçi ürünlerini satamadı. Ayrıca üstüne toplatmaya işçilik maliyetleri biniyor. Onu zaten işin içine katmıyoruz. Şubat ayı olmuş meyveler dalında kaldı. Bunun seneye meyve oluşumu var. Çiçek oluşumu var. Ağaç bir yükle geliyor. Hem kırılmalar oluyor. Bu da bir külfet. Çiftçinin kırılma olan yerlerde budama yapması gerek o da ayrıca bir külfet. Çiftçi şu durumda ne budama yapıyor ne gübre atıyor, ne işleme yapıyor. Önceden tarlanın içinden çıkmayan insanlar şimdi önünden geçmiyor" diye konuştu. CHP Muğla Milletvekili avukat Gizem Özcan, Ortaca’daki limon tarlalarını gezerek üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi. Geçen haftalarda narenciye üreticilerinin sorunlarına yönelik olarak Meclis'e soru önergesi de veren Özcan, "Üreticilerimizin anlattıkları, ifade ettikleri gibi gübre, mazot ve ilaç fiyatları aldı başını gitti. Ama ne yazık ki limon üreticisi hak ettiği fiyata ürününü satamıyor. Ürününü ne alan var ne de destekleme alımı yapan var. Keza aynı şekilde bu mevcut iktidar kendi çıkarttığı Tarım Kanunu gereği üreticiye vermesi gereken desteği de vermiyor. Ülkemizin çiftçisi, ülkemizin üreticisi bu basiretsiz politikalara mahkûm değil.” ifadelerini kullandı.