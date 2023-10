Lübnan Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Ali İsmail: İsrail Filistinlilerin kanı üzerine kurulu

Ali İsmail “Tüm sol hareketlere Filistinlileri desteklemeleri için çağrı yapıyoruz. Dünyadaki tüm sol hareketlerin desteğine ihtiyaç var. Fakat biz ABD’den, Batı hükümetlerinden destek istemiyoruz, insani bir yaklaşım beklemiyoruz. Onların gerçek tavrını biliyoruz” diyor.

Y. Emre Ceren

Lübnan Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Ali İsmail ile Filistin’deki son gelişmeleri, Lübnan’ın savaşa müdahalesini ve Filistin direnişinin yaşadığı sorunları konuştuk.

Geçtiğimiz hafta Filistinlilerin, yerlerinden edildikleri bölgede yaptıkları operasyon ile başlayan ve ardından İsrail’in Gazze’ye karşı başlattığı hava saldırıları ile devam eden süreci nasıl görüyorsunuz?

Öncelikle Lübnan Komünist Partisi, Tufan Operasyonunu ve genel anlamda Filistin direnişini haklı görüyor ve destekliyor. Filistin halkının kendini savunma hakkı vardır, bu Gazze ve tüm Filistin için geçerlidir. Direnişe kuvvet sağlamak için de elimizden geleni yapıyoruz, yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz pazar günü Beyrut’ta direnişi desteklemek, direnen Filistinlilerle işbirliği içerisinde olmak için bir eylem gerçekleştirdik. Sosyal medya ve diğer medya organlarımızda da Filistin direnişine yardım etmek için seferberlik ilan ettik. Parti olarak Filistin’e ve Filistinlilerin haklı direnişine elimizden gelen her desteği vermeye çalışıyoruz.

Tufan Operasyonunu ve ardından İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tufan saldırısı, İsrail’e karşı gayet makul bir karşılıktır. İsrail her gün Filistinlileri öldürüyordu. Gazze’deki son savaşlarda yüz binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Dolayısıyla mesele bu operasyon değil, mesele Filistinlilerin ne yaptığı değil, mesele İsrail rejimi, bu ülkenin yapısı, ideolojisi, Filistinlilere yaşattıkları acılar üzerine inşa edilmiş olması. Bu sebeple Filistinlilerin vereceği tüm karşılıklar uygundur ve desteklenmelidir. Şimdi İsrail’in daha fazla Filistinliyi öldüreceğini biliyoruz. Fakat her savaşta, savaş olmayan her günde İsrail Filistinlileri öldürüyor.

Lübnan’daki durumu sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Lübnan da Mısır ve Suriye ile birlikte İsrail saldırılarının hedefi oldu. Hizbullah karşılık verdi. Şu anda Lübnan’daki durum nasıl?

Hizbullah, LKP ve birçok başka parti Filistin direnişini destekliyor. Lübnan’da durum biraz kompleks. Hizbullah, Filistin direnişine silahlı destek veriyor. Şu anda da çatışmaların parçası oldu. Filistinlilerin direnişine destek olabilmek için de İsrail güçleriyle çatışmaya girdi. İsrail Hizbullah’ın üslerini vurdu. Şimdi Hizbullah da karşılık veriyor. Çatışmalar tek bir sınırda, bölgede de gerçekleşmiyor. Birden fazla cephede İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmalar sürüyor. Hizbullah’ın müdahalesi, Filistinliler öldürülmeye devam edildikçe sürecek. Gazze’ye güçlerini yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu çatışmaların ne noktada bir savaşa döneceğini henüz kestiremiyoruz. Şimdilik ancak çatışmalardan bahsedebiliyoruz. Fakat Lübnan’da gerilim şu anda çok yüksek. Herkes bir savaş durumuna hazırlanıyor. Komünist Parti olarak biz de hazırlık içerisindeyiz. Savaş istemiyoruz ancak Gazze’yi yaşadığı savaşta yalnız bırakmayacağız. Filistin direnişi İsrail’in devamlı saldırılarına karşı tek başına mücadele edemez. Görünen, Lübnan’ın bir şekilde bu savaşa dahil olacağı. Hizbullah’ın açıklamaları da bunu işaret ediyor.

Sosyal medyada ve ana akım batı medyasında, Filistinli direnişçilerin aleyhine çok fazla sahte, spekülatif haber dolaşıma sokuldu. Filistinlilerin haklı mücadelesi bu şekilde kara çalınıyor. Bu haberlerin Filistinlilerin davasına yönelik küresel desteği zayıflattığını düşünüyor musunuz?

İsrail her gün binlerce Filistinliyi öldürüyor. Filistinli çocukları katlediyor. En son bahsedebilecekleri şey insanlık. Önlerine çıkan herkesi, her şeyi imha ediyorlar. Şehirleri, okulları, hastaneleri yıktılar. Şimdi Filistinliler karşılık verince bir anda insancıl kesildiler, Filistin’e savaş açılması gerektiğini söylemeye başladılar. Biz bunu ciddiye almıyoruz. Küresel kamuoyuna gelince, bildiğiniz üzere çoğu Batı ülkesi İsrail destekçisi. Dolayısıyla ne zaman İsrail bir Filistinliyi öldürse bu ülkelerin herhangi bir müdahalesini görmüyoruz.

Biz tabii ki dünyadaki tüm sol hareketlere Filistinlileri desteklemeleri için çağrı yapıyoruz. Dünyadaki tüm sol hareketlerin desteğine ihtiyaç var. Fakat biz ABD’den, Batı hükümetlerinden destek istemiyoruz, insani bir yaklaşım beklemiyoruz. Onların gerçek tavrını biliyoruz.