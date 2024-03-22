Mahallede ‘Biz Mevsimi’ başlayacak

Mahalleyi halkla birlikte yönetmek için “1 Nisan’dan itibaren ‘Biz mevsimi’ başlayacak” diyen Çatalkaya Mahallesi Muhtar Adayı Murat Yalçın, başlatacakları çalışmalarını ve projelerini BirGün’e anlattı.

Halil ERTUNÇ

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan Çatalkaya Mahallesi Muhtar Adayı Murat Yalçın, çalışmalarını BirGün’e anlattı. Mahalleyi birlikte yönetmeye talip olduklarını ifade eden Yalçın, kendisini şöyle ifade tanıttı: “1987 yılından beri Çatalkaya Mahallesi Malazgirt Sokak’ta ikamet ediyorum. Arkadaş Kırtasiye ve Kitabevi’ni 10 yıl boyunca çalıştırdım. Çatalkaya Mahalle Muhtarlığı’nda 5 yıl boyunca aktif bir şekilde aza olarak görev yaptım. Son yıllarda yaşadığımız pandemi sürecinde, İzmir depreminde, Büyük Hatay depreminde ve Barınma Hakkı mücadelesinde her zaman Toplumsal Dayanışma pratiklerinin içinde oldum. Dayanışma ve Doğal Gıda Tüketim Kooperatifi, Çatalkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesiyim.”

DAYANIŞMA DERSLERİ

Muhtarlık maaşının ihtiyaç sahibi öğrencilere verileceğini, mahalle kütüphanesi kuracaklarını ve dayanışma dersleri vereceklerini belirten Yalçın, “Barınma hakkı mücadelesi veren mahalle sakinlerimizin amasız yanındayız. Sokak Meclisleri oluşturarak tüm yaşam alanlarımızda söz, yetki ve karar sahibi olacağız. Mahallemizde yaşayan ve destek verecek dostlarımız ile birlikte kültür, sanat ve dayanışma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Kadınların ev içi emeklerinin değerlendirilmesini sağlayıp, sosyal ve ekonomik hayatlarını güçlendireceğiz. Başta mahalle esnafımız olmak üzere imece/dayanışma ağları oluşturarak Halk Sarmaşıkları kuracağız” dedi.

Yalçın, şunları dile getirdi: “Muhtarlığımız bünyesinde engelli, yaşlı ve ihtiyacı olan mahalle sakinlerimiz için hasta yatağı ve tekerlekli sandalye temini gerçekleştireceğiz. Belediyemizle birlikte yaşlı bakım hizmeti için koordineli bir şekilde çalışacağız. Deprem ve Afet Gönüllüleri Ekibi oluşturarak ilgili kurumlar ile işbirliği halinde olacağız.

Can dostlarımız için beslenme ve korunaklı alanlar oluşturacağız. Çöplerin toplanması, yol çalışmaları, budama, ilaçlama gibi sorunların hızlıca çözümü için belediye ile aktif ve sağlıklı bir biçimde çalışacağız. Mahallemizde geri dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Acil kan ihtiyacı, cenaze, kültürel, sosyal ve dayanışma etkinliklerinin duyurulması için mesaj sistemi kurup, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanacağız.”