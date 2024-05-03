Mahallelerimize eşit, adil hizmet ulaştıracağız

BirGün EGE

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte Menteşe mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda yeni bir dönemin başladığını belirten Köksal, “Her bir mahallemize eşit, adil bir anlayışıyla hizmet ulaştıracağız. Talepleriniz Ahmet Başkanımla benim yol haritamızı oluşturacaktır. Sizlerden ricamız ihtiyaçlarınızı, taleplerinizi öncelik sırasına göre bize ulaştırmanız. Birlik, beraberlik ve uyum içinde hizmet üreteceğiz” dedi. Köksal, muhtarlardan mahallelerdeki ihtiyaçları aciliyet ve önceliğine göre bildirmelerini istedi.

Köksal, “Mahalle ziyaretlerimizde hep söyledik; ‘Mahallelerimizi ziyaret edecek, tüm ihtiyaçları, eksikleri yerinde tespit edeceğiz’ dedik. Bunu göreve gelir gelmez hızlıca planladık. Bütün taleplerinizi en acil olanlardan başlayarak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze bildirmenizi istiyoruz. Organizasyonu Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz üzerinden yürüteceğiz. Bütün talepler bize gelecek, aciliyetine göre sıraya koyup ilgili birimlere ileteceğiz. Her bir mahallemize eşit, adil hizmet anlayışıyla çalışacağız” diye konuştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muhtarlarımızla ilişkimizi sıcak tutacağız, birbirimizden uzaklaşmayacağız. Muğla’da iki muhtarlar federasyonu var. Ayrılık olsun istemiyoruz. Hizmetlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde ulaştırılması bakımından muhtarlarımızın tek bir çatı altında toplanması çok önemli” dedi.