Makine Mühendisleri Odası: Merdivenler de teknik bakım ister

İzmir-Halkapınar Aktarma Merkezi’nde bulunan İZBAN İstasyonu’nda yürüyen merdiven geçen günlerde iki kere çöktü. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi de yürüyen merdivenlerle ilgili uyarılarda bulundu.

BirGün / Ege

İzmir’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa işlettiği İZBAN’ın Halkapınar Aktarma Merkezi'nde bulunan istasyonunda yürüyen merdivenleri geçen günlerde iki kere çöktü. İlk olarak 30 Eylül günü yürüyen merdivenin üzerinde yurttaşlar varken çökmesiyle birlikte 6 kişi yaralandı. Aynı merdivende 3 Ekim tarihinde ise yine bir kaza meydana geldi. Şeritle kapatılmış olan merdiveni kullanmak isteyen yolcular basamakların geri kaymasıyla birlikte yere düştü.

Yaşanan kazalara ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğun İZBAN’da olduğunu bildirdi. Açıklamada, "30 Eylül 2023 Cumartesi günü, Halkapınar İZBAN İstasyonu’nda bulunan yürüyen merdiven, üzerinde vatandaşlar bulunduğu sırada arızalanmıştır. Merdivenin geri kayması sonucu 6 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralılar, sevk edildikleri hastanede ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edilmiştir. Merdiven, arıza tespiti ve onarım için devreden çıkarılmış; çevresi de şeritle kapatılmıştır” denildi.

Açıklamada, şunlar belirtildi: “3 Ekim tarihinde, şeridi açarak merdiveni kullanmak isteyen 4 yolcu, yine basamakların geri kaymasıyla düşmüştür. Yaralanmadıkları bildirilen vatandaşlar istasyondan ayrılmıştır. Arıza tespit ve onarım süreci devam eden merdivenin sorumluluğu İZBAN A.Ş. yönetimindedir. Ancak bazı basın ve yayın organlarında, merdivenin, İzmir Metro Halkapınar İstasyonu’nda olduğu bilgisi yer almıştır. Bu yanlışı düzeltir; haber yazım süreçlerinizde doğru bilgi akışına her zaman hazır olduğumuzu hatırlatırız."

Merdiven kazasıyla ilgili açıklama yapan İZBAN A.Ş. yönetimi ise bakım ve arıza nedeniyle önleri bariyerle kapatılan merdivenleri kullanmama çağrısında bulundu.

PERİYODİK KONTROLLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

TMMOB’a bağlı Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yaptığı açıklamada, “Yürüyen merdivenler ve yollar günlük hayatımızda en çok kullandığımız ekipmanlardan birisidir. Özellikle AVM, hastane, üst geçit, havalimanı gibi halka açık alanlarda bulunan yürüyen merdivenler birçok kaza riski barındırmasına rağmen; düzenli olarak aylık bakımlarının ve yıllık periyodik kontrollerinin yapılması ve kullanıcıların kurallara uygun kullanması halinde güvenli makinalardır. Yürüyen merdivenlerin bulunduğu tesisler bu konuda yetkili bakım firmalarına aylık bakımlarını yaptırmalı ve bakım firmasının öngördüğü riskleri gidermelidir. Ayrıca yürürlükteki yönetmelik gereği yılda en az bir defa yapılması gereken ve önümüzdeki yıl itibariyle akredite kuruluşların gerçekleştirme zorunluluğu bulunan periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Periyodik kontroller sonucu öngörülen risklerin giderilmesi de yürüyen merdiven kullanıcıları için güvenli bir seyahat sağlayacaktır” diye belirtildi.

“Bakım ve periyodik kontroller faaliyetlerine ilave olarak kullanıcıların da yürüyen merdiven veya yolları kullanırken kurallara uymaları ve kazaya sebep oluşturabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları gerekmektedir” denilen açıklamada, şunlara dikkat çekildi: “Kullanıcılar yürüyen merdiven kullanırken; el bandına tutunmalı, el bandı üzerinden merdiven dışına sarkmamalı, merdiven girişinde bulunan bilgilendirme etiketlerine uygun davranmalı, tekerlekli sandalye veya bebek arabası ile yürüyen merdivenleri kullanmamalı, bu durumlar için asansör tercih edilmeli, çocukların ebeveynleri olmadan yürüyen merdiven kullanması veya sahanlık kısmında bulunması önlenmeli, deflektör fırçalarına ayak ile temas etmemeli, uzun kıyafet ve ayakkabı bağcığı gibi basamak aralarına girme riski bulunan ürünler kullanıldığında temkinli olunmalı, parmak arası terlik, lastik ayakkabı gibi basamak aralarına veya basamak ile pervaz arasına sıkışma riski bulunan kıyafetler ile yürüyen merdivene binilmemeli, çalışmayan yürüyen merdiven kullanılmamalı ve en önemlisi yürüyen merdivenin de bir makine olduğu unutulmadan hareket edilmelidir.”