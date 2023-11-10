Mandalina Festivali başlıyor

BirGün EGE

Menderes Belediyesi tarafından Geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali 11-12 Kasım’da Gümüldür Eski Köy Meydanı’nda yapılacak. Mandalinaya dair her şeyin yer alacağı festival renkli görüntülere sahne olacak.

Festivalde çeşitli etkinlikler, ikramlar, yarışmalar, konserler, çocuk oyun parkurları ve çeşitli sürprizler katılımcılarla buluşacak. Etkinliğin ilk gününde çocuk koşusu, kortej yürüyüşü, Ersin şov, halk dansları, en iyi mandalina üreticileri yarışması, Kayıp Kaset konseri, yemek yarışması, sihirbaz gösterisi, Jef konseri ve Yüksel Arkan konseri olacak. Festivalin ikinci günü ise Ersin şov ile başlayacak. Ardy konseri sonrasında ise müzikli balon şov ile çocuk yarışmacıların katılımıyla en iyi mandalina kostümü ve çılgın saç yarışması yapılacak. En iyi mandalina tatlısının da seçileceği festivalde sihirbaz gösterisi, flamenko dans gösterisi, Gözde Buldaş konseri gerçekleşecek. Festival Yeni Türkü konseri ile son bulacak. Menderes Belediyesi Geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali’nin maskotları Mandi ve Mandila da festival alanında katılımcıları karşılayacak. Festivale katılanlar için çeşitli hediyeler hazırlayan Mandi ve Mandila sürprizleriyle festivale renk katacak.

MANDALİNA CENNETİ

Festivali coşkuyla gerçekleştireceklerini ifade eden Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, “Menderesimizin önemli ürünleri arasında yer alan satsuma mandalinasının tanıtımına yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız kapsamında her yıl düzenlediğimiz ve gelenekselleşen Gümüldür Özdere Mandalina Festivalimizi 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğiz. 2 gün boyunca mandalinaya dair çeşitli ürünler ve etkinlikler festivalimizde yer alacak. Mandalinanın cennetinde gerçekleşecek festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.