Manisa’da 1 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı

BirGün EGE

Manisa’da Emek, Demokrasi ve Barış Platformu’nun çağrısıyla 1 Mayıs’ta miting ve yürüyüş gerçekleştirildi. Sultan Camii önünde sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler kortejlerini oluşturdu. Yürüyüşe KESK’e bağlı sendikalar; DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş, Sosyal-İş, Genel-İş sendikalarının üyeleri; Manisa Tabip Odası, Tüm Emeklilerin Sendikası, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, EMEP, CHP, İDP, SOL Parti ve demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde Emek, Demokrasi ve Barış Platformu adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet Ramazan "Her baktığı yerde doların yeşilini, petrolün siyahını gören bu kâr düzeni, çarklarını milyonlarca işçiyi, emekçiyi daha fazla sömürerek döndürüyor” dedi. Daussan’da işten atılan işçilerden Muhtesim Kaya sahneden kitleyi selamladı ve direnişlerini aktardı.