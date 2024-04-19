Manisa’da ilk 2 ton su 1 lira olacak

Gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Zeyrek, seçim sözü olan ilk 2 ton su 1 lira ve kartlı sayaç düzenlemesi için kararlar alacaklarını söyledi.

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni dönem ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirildi. Zeyrek, “2024-2029 hizmet dönemimizde güzel Manisa’mıza hepimiz el birliğiyle ve gönül birliğiyle hizmet edeceğiz. Seçimler yapıldı ve bitti. Öncelikle teveccühleriyle 74 yıl sonra tarih yazmamıza vesile olan tüm Manisalılara teşekkür ediyor; seçilen belediye başkanlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Her zaman vurguladığım gibi, bu seçimin kaybedeni yoktur; bu seçimin kazananı 1,5 milyon Manisalıdır. Tarihiyle kültürüyle ve bulunduğu konumuyla ülkemizin göz bebeği olan Manisa’mız için çalışacağız” dedi.

Sözlerine önemli günleri kutlayarak başlayan Zeyrek, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu ve Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayacağız. Şimdiden tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Bu yıl 23-28 Nisan haftasında da, ülkemizin köklü festivalleri arasında yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizi kutlayacağız. 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan saçım törenimize Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de teşrif edecek. Karnaval havasında kutlayacağımız festivalimize hem sizleri hem de tüm Manisalıları şimdiden davet ediyorum” diye konuştu.

19 Nisan Cuma günü (bugün) Atatürk Kent Parkı’nda halka açık bir tanıtım toplantısı yapacaklarını da ifade eden Zeyrek, “Şarkıcı Fatma Turgut’un sahne alacağı ve birbirinden güzel etkinliklerin yer alacağı toplantımıza da hem sizleri hem de tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ

Konuşmasının son bölümünde Manisalıların merakla beklediği bir konuya da değinen Başkan Zeyrek, “Sözlerimin son bölümünde Manisa halkımızın merakla beklediği ve seçim sözümüz olan ilk 2 ton su 1 lira ve kartlı sayaç düzenlemesi için kararlar alacağız. Sözümüzün arkasındayız ve hemşerilerimizin beklentilerine gerekli karşılığı vereceğiz. Bundan kimsenin şüphe duymamasını istiyorum. Manisalıların mutluluğu, huzuru ve yüzlerinin gülmesi için projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. 5 yıllık hizmet dönemimiz boyunca hayata geçireceğimiz projelerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.