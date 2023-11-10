Marmaris dünyanın en büyük turizm fuarında

BirGün EGE

Dünya turizm pazarının en önemli destinasyonları ve firmalarının yer aldığı World Travel Market (WTM) Londra, 44’üncü kez kapılarını açtı. Seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuarda Marmaris de yerini aldı. Marmaris Belediyesi, GETOB ve Ticaret Odası işbirliğiyle oluşturulan stantta Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, Marmaris Ticaret Odası temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve Marmarisli turizmciler ilçenin tanıtımını gerçekleştirdi.

Fuarda birçok görüşme yapan Marmaris heyeti Jet2 Holidays, TUİ, Easy Jet gibi büyük acentelerle 2024 turizm sezonu planlamaları hakkında toplantılar yaptı. Fuarı değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2024 için vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını belirterek “Marmaris olarak ana pazarımız olan dünyanın sayılı turizm fuarları arasında yer alan WTM’de yerimizi aldık. Fuarda dünya turizminin nabzını tutuyor, Marmaris'imizi anlatıyoruz. Ayrıca ana pazarımız olan İngiltere’de önde gelen seyahat acenteleri, havayolu firmaları ve tur operatörleri ile görüşmeler yaparak gelecek sezona yönelik planlamalar yapıyoruz. İlk edindiğimiz izlenim Marmaris’e olan ilginin arttığı ve 2024’ün de çok iyi geçeceği yönünde” ifadelerini kullandı.