Marmaris’e dev içme suyu yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Bozburun Yarımadası için 262 milyon lira yatırımla 53 km dev içme suyu projesini hayata geçiriyor.

BirGün / EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Marmaris Bozburun Yarımadası’nın en büyük sorunlarından biri olan içme suyu problemini ortadan kaldırmak için yeni içme suyu projesi için imzalar atıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçireceği proje kapsamında Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Selimiye, Bozburun ve Taşlıca mahallelerine 53 kilometre yeni içme suyu hattı yapılacak. Proje için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Başkanlık makamında düzenlenen törenle imzaları atarak startı verdi.

7 mahalleyi kapsayan Bozburun Yarımadası İçme Suyu projesi kapsamında Atatürk Barajı’ndan bu bölgelere ek içme suyu sağlanacak. Çalışmaların kısa sürede başlatılarak 53 kilometre içme suyu hattı, 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, 1 terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılması planlanıyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

7 YILDIR ÇABALIYORUZ

Protokol töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, içme suyu projesini uzun süre önce hazırladıklarını ancak maddi kaynak bulmak için 7 yıldır uğraş verdiklerini söyledi. Bakan Gürün, projeyi 260 günde tamamlamayı planladıklarını belirtirken ilk 60 günde Turunç, Osmaniye bölgesindeki çalışmaları tamamlayacaklarını vurguladı. Gürün, “Bizler Bozburun Yarımadası’nda yaşanan içme suyu problemleri hakkında çalışmalarımızı uzun süre önce tamamladık. Bakanlarımız yangınlardan sonra Marmaris’i fonlayacakları sözünü verdiler. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Bakanlıklarımızdan hibe değil kredi isteyerek bu projeyi hayata geçirmeye çalıştık. Ancak maalesef Bakanlıklarımızdan gerekli krediyi sağlayamadık. Bunun üzerine yıllardır çocukların kumbarasında biriktirdiği gibi biriktirdiğimiz paramızı bu projeye aktardık. Büyükşehir Belediyesi olarak bu parayı MUSKİ’ye aktararak ihalenin yapılmasını sağladık. Bu 7 mahallede yerleşik nüfus olarak yaklaşık olarak 10 bin kişi yaşıyor. Ancak yaz aylarında bu sayı 40 bin dolaylarına çıkıyor. Biz ise projemizi 70 bin nüfusa göre yapıyoruz. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.