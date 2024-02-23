Marmaris’te şirketlerin talanı büyüyor: Milli Park’a maden ocağı tehdidi

Türkiye’deki kıyılar ve SİT alanlarının yağmalanması tüm hızıyla devam ediyor. Muğla Marmaris’te Milli Parkı’ın hemen yanındaki ormanlık alan içerisine mermer ocağı yapılması için de çalışma başlatıldı.

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Marmaris ilçesi dört koldan talan edilmek isteniyor. Kıyı alanları yat limanları ve ‘beach club’lerle, orman ve sit alanları ise otel, enerji ve maden projeleriyle yok edilmek isteniyor. Bölge halkı bu projelere karşı mücadele veriyor.

Şimdi de Datça Agrega Beton Turizm şirketi, Beldibi Mahallesi’nde mermer ocağı projesi için harekete geçti. Şirket proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Proje 21 hektarlık ormanlık alan içerisinde yapılmak isteniyor. Proje alanına 573 metre yakınlığında Marmaris Milli Parkı bulunuyor. 1100 metre mesafede ise MUSKİ Genel Müdürlüğü Marmaris İçme suyu Arıtma Tesisi yer alıyor.

Proje kapsamında yıllık 405 bin ton üretim yapılması planlanıyor. Projenin ömrü ise 37 yıl olarak hesaplandı. Proje bedeli 1 milyon 582 bin lira olarak açıklandı.

ÖNCE ONAYLANMADI

Şirket, 2022 yılından 24 hektarlık alanda maden çıkarma kapasitesi ile mermer üretimi ve kırma eleme tesisinin yapmak istedi. Bakanlık, “Planlanan kırma-eleme tesisinin meydana getireceği ses ve mekanik titreşimlerin proje alanı yakınında bulunan Marmaris Milli Parkı içerisindeki yaban hayatını olumsuz etkileyeceği, faaliyetin yaban hayatı için elzem olan bölgesel su kaynaklarını etkileyebileceği ve milli park ile milli park sınırları dışında kalan alanda ekolojik bütünlüğü bozacağı kanaati hasıl olmuştur. Kırma eleme tesisinin Marmaris otoyolunun öngörümünde kalmasından dolayı görüntü, gürültü ve toz kirliliği oluşturacak olması nedeniyle” olumsuz görüş verdi. Şirket ise projede alanı biraz daha küçülterek tekrar başvuruda bulundu.

DEVLETİN GÖZDESİ

Şirketin resmi sitesinde daha önce yaptığı projeler dikkat çekti. Şirketin devletin birçok projesinin yapımında yer aldığı görüldü. O projelerden bazıları şu şekilde:

• 2020 yılında Marmaris-Datça karayolu arasında yer alan Hisarönü Köyü’ndeki viyadük çalışmaları için Ulaştırma Bakanlığı ile iş birliği yaptı.

• 2019-2021 yıllarında Marmaris’te yer alan Cumhurbaşkanlığı Yazlık Saray inşaatı için beton tedariği.

• 2019-2020 yıllarında Muğla’nın Yatağan ilçesinde hayata geçirilen devlet hastanesi projesinde Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaptı.

• 2016-2017 yıllarında Dalaman Havalimanı revize ve büyütme çalışmaları için YDA ile iş birliği yaptı.

• Marmaris’in İçmeler bölgesinde yer alan ultra lüks otel Sinpaş için proje santralı kurdu ve 2021 yılından beri çalışmalara devam ediyor.