MEGEM, öğrencilerin uğrak noktası oldu

BirGün EGE

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencileri 9 - 19 Ocak arasındaki finallerin heyecanı sardı. 10 günlük sınav maratonunda Menteşe Belediyesi Gençlik Merkezi (MEGEM) finale girecek öğrencilerin uğrak noktası oldu. Öğrencilere başarı dileyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Kötekli Mahallemizde hizmete açtığımız MEGEM, üniversite öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İçerisinde internet erişimi, çamaşırhanesi, bilgisayarlı çalışma odaları bulunan MEGEM finale hazırlanan öğrenci kardeşlerimizin uğrak noktası oldu. Öğrenci kardeşlerimiz çalışma odalarında birlikte ders çalışıp, finale hazırlanıyorlar. Muğla Meslek Yüksekokulu girişinde öğrencilere verdiğimiz sıcak çorba ikramımız da final haftası boyunca sürecek. Finale hazırlanan öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Menteşe Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanındayız. Onların eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sömestr tatili nedeniyle MEGEM’deki kurslara ara verdiklerini belirten Gümüş, şubat ayında MEGEM’deki kursların tekrar faaliyete geçeceğini kaydetti.