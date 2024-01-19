MEGEM’de herkesin ihtiyacı için bir şey var

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi’nde (MEGEM) spor, sanat ve kültürel faaliyetleri içeren ücretsiz kursların yanı sıra üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için el ele butik ve ücretsiz çamaşırhane hizmeti de veriliyor.

Özellikle üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için açılan ve içerisinde geçici konaklama odaları, çamaşırhane, kütüphane, internet erişimi ve çeşitli kurslar için etkinlik salonu bulunan Kötekli Gençlik Merkezi sadece öğrencilere değil, her yaştan vatandaşa da hizmet veriyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Öğrenci kardeşlerimiz için hayata geçirdiğimiz ve yoğun ilgi gören Gençlik Merkezimiz aynı zamanda halkımıza da hizmet veriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız MEGEM içerisindeki el ele butikten ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz kıyafet ve ayakkabı alabiliyor. Ayrıca deterjan ve temizlik malzemeleri belediyemiz tarafından karşılanan çamaşırhaneyi de ücretsiz kullanabiliyorlar. MEGEM’de herkes için mutlaka bir şey var. Menteşe Belediyesi olarak; halkımızın her kesimine hitap eden, insan odaklı sosyal projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.