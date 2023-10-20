Menderes Belediyesi Yüzyüzeyken Konuşuruz konserini iptal etti

BİRGÜN EGE

İzmir'in Menderes ilçesinde 29 Ekim kutlamaları kapsamında gerçekleşecek olan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konseri iptal edildi. 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan konserin yerine Ersin Şov ve Ece Seçkin konserlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Menderes Belediyesi, konserin Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu'ya yönelik kadına yönelik şiddet soruşturması sebebiyle iptal edildiğini duyurdu. Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada grubun bas gitaristi Can Tunaboylu hakkında başlatılan soruşturmaya dikkat çekildi. Açıklamada "Anlatılan sebepler ile kadına yönelik şiddet iddiasının varlığı söz konusu iken bu duruma duyarsız kalmamız mümkün değildir. Toplumda şiddete yönelik farkındalığın ve anlayışın artırılması adına bunu görev bildiğimizi bildiriyor; 28 Ekim 2023 tarihinde saat 21.00’de gerçekleşmesi planlanan Yüzyüzeyken Konuşuruz konserinin iptal edildiğini, yerine Ersin Şov ile sanatçı Ece Seçkin konserinin gerçekleşeceğini kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."