Menderes Cemevi destek bekliyor

Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi tarafından ilçeye kazandırılacak cemevinin inşası, maddi sıkıntılar nedeniyle durma noktasına geldi. Dernek Başkanı Sati Çelen, her kesimin desteğini beklediklerini söyledi.

BirGün / EGE

İzmir’in Menderes ilçesinde yapımı süren ancak maddi sıkıntılar nedeniyle inşaat çalışmalarının durma noktasına geldiği Menderes Cemevi için destek bekleniyor. Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi tarafından ilçeye kazandırılacak projeye destek için çağrı yapıldı.

Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şube Başkanı Sati Çelen, “20 yıldır hasretini yaşadığımız cemevimizi Menderes’imize kazandırmak adına başlattığımız çalışmalarımızda belli bir noktaya geldik. Menderes Belediyemizin arazi tahsisi ve destekçilerimizin yardımıyla inşaat çalışmalarımıza başlamıştık ancak ekonomik krizin etkileri projemizi de etkiledi. Ne yazık ki geldiğimiz noktada inşaat çalışmalarımıza devam edecek gücümüz kalmadı. Bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüttüğümüz inşaat çalışmalarımızın sekteye uğramaması ve 20 yıllık hayalimizin gerçek olması için herkesten, her kesimden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Çelen şunları dile getirdi: Çünkü cemevi hepimizin. Sadece Alevi kardeşlerimiz değil tüm insanlığın rahatça gelip özgürce ibadetini yerine getirebileceği bir mabet. İbadethaneden, kurs alanlarına, çamaşırhaneden, morga kadar birçok alanın bulunacağı cemevi projemize herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu kapsamda inşaatımızın devamı için gerekli olan desteği tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Gelsinler projemizi yerinde incelesinler, ne aşamada olduğumuzu kendileri de canlı gözle görsün. Destek olmak isteyenler derneğimizle iletişime geçebilir. Damlaya damlaya göl olur, az çok demeden herkesin yardımını bekliyoruz.”