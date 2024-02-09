Menderes’in parkları yenileniyor

BirGün EGE

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki parklarda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda bakım, onarım çalışmaları tamamlanan 6 park yeni haliyle çocukların ve ailelerin kullanımına açıldı. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından sert zeminlerin düzenlenmesi, spor aletlerinin değişimi, bakımı ve onarımı, elektrik aydınlatmalarının tamir ve bakımı, oyun grubu değişikliği, bakım ve onarımı, duvarların dekoratif olarak boyanması işleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, “44 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda parklarımızın da yenilenmesi için çalışıyoruz. Şu ana kadar 6 parkımız tamamen yenilendi. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Parklarımızda çocuklarımızın eğlenip oynadıkları zaman diliminde, ailelerin de rahat ve huzur içerisinde zaman geçirebilecekleri yerlerin olması benim ve ekibim için çok kıymetli. Bu nedenle ilçemize yeni parkları kazandırırken mevcut parklarımızın da yenilenmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.