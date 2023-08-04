Menteşe Belediyesi’nden üreticiye saman desteği

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi Kıran, Yeşilyurt ve Kafaca mahallelerinde hasadı yapılan karakılçık buğdayından elde edilen sapları saman balyası olarak üreticilere dağıttı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Akkaya (Dirgeme) Mahallesi’ndeki saman balyası dağıtımında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Hayvan üreticileri ekonomik kriz nedeniyle zor günlerden geçiyor. Mazotun, yemin, gübrenin artan fiyatları, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi zorlamaya devam ediyor. Çiftçilerimiz üretmek için büyük bir mücadele veriyor. Bu nedenle üreticilerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Kendi arazilerimizde buğday hasadından elde ettiğimiz saman balyalarını her yıl muhtarlarımız ile birlikte belirlediğimiz ihtiyaç sahibi üreticilerimize ücretsiz dağıtıyoruz. Mahalle muhtarlarımız ile birlikte belirlenen ihtiyaç sahibi üreticilere ve çiftçilere 210 saman balyası dağıttık. Menteşe Belediyesi olarak üreticilerimize ve çiftçilerimize imkânlarımız dâhilinde destek vermeye devam edeceğiz.”