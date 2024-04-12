Menteşe’nin yeni başkanı hızlı başladı

BirGün EGE

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal göreve gelir gelmez çalışmalara başladı. Birim müdürleri ile bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal daha sonra Bayır Mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette mahalle halkıyla bir araya gelen Köksal, yurttaşların talebi üzerine meydanın aydınlatmasını çözüme kavuşturdu.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Bayır Mahallesine yaptığı ziyarette, “Söz verdiğimiz gibi mahalle toplantılarımıza başladık.

İlk ziyaretimizi Bayır Mahallemize gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın talebi üzerine bayram öncesi Bayır Mahallemizdeki meydanın aydınlatmasını ivedilikle çözüme kavuşturduk, acil yapılması gereken işleri görüştük. Halkımıza söz verdiğimiz hizmetleri, çalışmalarımızı ve projelerimizi hayata geçirmek için gayretle ve kararlılıkla çalışacağız” dedi.