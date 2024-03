Menüye biraz da bakım eşitliği ekleyelim

Dr. Burcu SARI KARADEMİR*

Bugün ne pişirsem? Sebze yaptım, kuru fasulye mi yapsam? Oğlan yemez, ona köfte mi yapsam? Salı toplantısı varmış. Benim çarşamba sunumum var. Elbiseler kuru temizlemeye verilecek. Kızın arkadaşının doğum günü. Hediye? Köfteye maydanoz lazım. Bi’ markete uğrayayım. Beslenmeye ne koysam? Yarına da bir şeyler alayım? Yarın misafirlikteyiz. Yarın kurtuldum. Giderken ne götürsem… Her şey çok pahalı, tatlı yapayım… Büyüklerin doktor randevuları var! Tamam, peyniri de aldım… İyi ki kışlık domates yapmışım. Reçeller dizmişim raflara annem gibi’…

Bazılarımızın aklı sürekli Nazım’ın şiirindeki gibi ‘tekrardaki mucizeyi’ yaratmakla ya da Didem Madak’ın şiirindeki gibi kalplerinin raflarına reçeller dizmekle meşguldür. Aklımızın arka planındaki bu düşüncelere zihinsel yük denir. Dünyanın neresinde olursa olsunlar bakım emeği verenler, çoğunlukla kadınlardır.

∗∗∗

Bakım emeği kişisel sağlık ve refahını kendileri sağlayamayacak durumda olan çocuklar, yaşlılar, hastalar, engelliler ve ataerkil normlar sebebiyle kendi bakım işlerini kendileri yapmayan yetişkin erkekler için sağlanan fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal hizmetlerin tümüdür. İnsanın iyilik halinin temelini oluşturur. Bir bakıma oksijen gibidir; önemi ancak yokluğunda anlaşılır. Kamusal ve özel alanda bakım zincirinin kırıldığı Covid-19 döneminde ve 6 Şubat Depremi sonrasında hatırladığımız üzere.

Her gün, her evde, mutat olarak üretilen bakım emeği cinsiyetlendirilmiştir, ücretsizdir, görünmezdir ve değersiz görülmektedir. Yemek yapmak, çamaşır yıkamak, ütü yapmak, evi temizlemek, toz almak, çocuklara, yaşlılara veya engellilere bakmak gibi bakım işleri cinsiyetlendirilmiş iş bölümü nedeniyle çoğunlukla kadınlara ve kız çocuklarına yüklenmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Care Work and Care Jobs For the Future of Decent Work 2018 Raporu’na göre Türkiye’de ve diğer ülkelerde kadınlar erkeklerden daha çok bakım emeği vermektedir. OECD verilerine göre Türkiye’de kadınlar ücretsiz bakım işlerine günde 305 dakika harcarken erkekler yalnızca 68 dakika ayırmaktadır.

Bakım emeğinin kesintiye uğramasının devletler, toplumlar, aileler ve bireyler açısından yaşamsal nitelikte ağır sonuçları olabilir. Kadınlar bakım emeğini sadece ‘normal’ günlerde sağlamamaktadır. Savaş ve afet halindeyken dahi bakım emeği vermeye devam eder. Tam da bugünlerde Ukrayna’da, Gazze’de ya da 6 Şubat Depremi sonrası Türkiye’de olduğu gibi…

Devlet, bakım hizmetlerini ver(e)mediğinde, piyasa, bakım yükünü hafifletecek şekilde düzenlenmediğinde ve erişilebilir kaynaklar sunmadığında ve bireyler hane içinde eşit iş bölümü yapmadığında bakım yükü kadınların omuzlarında ağırlaşır. Kadınlar devletin sağlamadığı engelli, çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerini sağlar; gıda enflasyonunu yüklenir; dişlerinden tırnaklarından artırdıklarıyla kesintisiz bakımı mümkün kılarlar. Devletin, piyasanın, erkeklerin bakım açığını kendi çabalarıyla kapatırlar. Her günkü hayat, olağanüstü haller, yoksullukla ve yoksunlukla mücadele kadınların her günkü bakım emeğiyle nakşedilmiştir.

Ataerkil devlet, piyasa, toplum ve aile yapısı kadını ücretli iş piyasasına katılmaktan alıkoymakta ve yurttaş olarak güçsüzleştirmektedir. Kadınlar bakım yükü sebebiyle ücretli iş piyasasına katılamamakta; katılsa da niteliksiz işlerde yoğunlaşmakta veya bakım sorumlulukları sebebiyle kariyerlerinde yükseltilmemektedir. Kadının emeğinin ulusal, toplumsal ve hane içi refaha katkısını görmezden gelen anlayış değişmelidir. Bakım yükünün sosyal devlet tarafından hafifletilmesi, kadınların emeklerinin görünür kılınması ve ulusal kalkınmaya katkılarının maddi ve manevi olarak takdir edilmesi gerekmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Care Work and Care Jobs 2018 Raporu’nda, ücretsiz bakım emeğinin Türkiye’nin 2011 Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’na (GSYH) oranının yüzde 13,2; kadınların payının ise yüzde 10,5 olduğu belirtilmiştir. Bu oranın 2023 yılı için yine yüzde 10,5 alınması halinde, kadınların ücretsiz bakım emeğinin, yarattığı 2 trilyon 759 milyar TL’lik katma değerle GSYH içindeki en büyük üçüncü sektörü olduğu hesaplanabilir.

Bu denli yüksek katma değer üreten kadınların yok sayılması bakım yükünün kendisinden de ağırdır. Bakım sadece kadın yurttaşın sorumluluğu olmadığı gibi sınırsız bir kaynak da değildir. Bakım yükünün kadın yurttaşın sırtından alınarak devletle, piyasayla ve hane içinde eşitlik ilkesine göre paylaşılması gerekmektedir.

∗∗∗

‘Mor Küçülme’ gibi; çevreye zarar veren sektörlerde küçülmeyi, insanların refahını artıran bakım odaklı sektörlerde ise büyümeyi öngören alternatif ekonomik tahayyüller akademide tartışılmaktadır. Ancak, değişim için öncelikli olarak kamusal alanda bakımı politik bir ideal olarak tanımlamak, bakıma hak ettiği değeri vermek ve bakım verenlerin, özellikle kadınların, ekonomik, sosyal ve politik statülerinin değişmesini talep etmek gerekmektedir. Bu bağlamda, atılacak adımlardan biri ‘Mor Sözleşme’ talebini desteklemek olabilir. ‘Mor Sözleşme’, kadın-yurttaşın haklarının yapabilirliklere dönüşmediği gerçeğinden hareketle, kadın-yurttaş ile devlet arasındaki sosyal sözleşmenin, kadınların bakım emeğinin takdiri ve eşitlikçi paylaşımı üzerinden yeniden tanımlanmasını talep etmektedir.

29 Şubat Eşit Bakım Emeği Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bugün menüye eşitlik eklemeye, hayatımızı mümkün kılan incelikleri, kadınları ve bakım emekçilerini düşünmeye ne dersiniz?

Bu davet bizim! Bu talep bizim!

* TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi