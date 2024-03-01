Merkezefendi Denizli’nin oksijen deposu oluyor

BirGün EGE

Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan, düzenlediği ‘60+1 Proje Tanıtımı ve Bilgilendirme Programı’nda kentin yeşilleşen, gelişen ve güzelleşen ilçe olduğunu söyledi.

Doğan, “5 yılda 119 yeni park yaptık. Yeşil alan metrekaremizi 892 bin metrekareden 1,5 milyon metrekareye çıkardık. Bu yeşil alanların artırılması demek aynı zamanda hayat pahalılığına karşın çok daha ekonomik hizmetlerimizle uzun ve keyifli vakit geçirmek demek.” dedi.