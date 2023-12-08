Merkezefendi’de Engelsiz Fest coşkusu

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenen ‘Engelsiz Fest’ birbirinden güzel etkinliklerle sona erdi. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde iki gün boyunca süren festivalde Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel bireylerin yaptığı el emeği ürünler stantlarda sergilendi.

Özel bireyler, kendileri için düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden Engelsiz Festival’de gönüllerince eğlendiler. Festivalin ilk gününde de ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren engelli spor kulüplerine de malzeme ve ekipman desteğinde bulunuldu. Renkli görüntülerin olduğu festivalde ‘Engelsiz Survivor’ etkinliği ile özel bireyler birbirinden farklı parkurlarda kıyasıya yarıştı. Yarışmaların ardından dereceye giren özel bireylere hediyeler verildi. Festivalin son gününde sürpriz etkinlikler ve DJ Performansı sergilendi. DJ Performansında özel bireyler çalan şarkılarla hem dans etti hem de büyük bir coşkuyla şarkılara eşlik etti.