Merkezefendi’de yem desteği devam ediyor

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere destek olmaya devam ediyor. ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ dâhilinde kadın üreticilere üçüncü kez sağlanacak olan '5 Koyun 1 Koç ve 6 Aylık Yem' desteği sürüyor.

6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile köyden ve beldeden mahalleye dönen Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa ve Aşağışamlı mahallelerine ilave olarak tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı, geçen günlerde de selden etkilenen Eskihisar Mahallesi de eklendi. Bu mahallelerde yaşayan kadın üreticilere, Tarsim sigortalı, merinos ve merinos melezi cinsi 5 adet koyun, 1 adet koç ve 6 aylık yem desteği sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyen kadın üreticiler başvurularını, Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapabilecekler. Üreticiler, 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden de detaylı bilgi alabilecekler.