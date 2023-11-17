Merkezefendili kadın üreticilere destek

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ ile üçüncü kez küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunacak.

Kadın üreticilere bu yıl, ‘5 Koyun, 1 Koç ve 6 Aylık Yem’ desteği sağlanacak. Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa ve Aşağışamlı Mahallelerine ilave olarak tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı, geçtiğimiz günlerde de selden etkilenen Eskihisar Mahallelerinde ikamet eden kadın üreticilere gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda, Tarsim sigortalı merinos ve merinos melezi 5 adet koyun, 1 adet koç ve 6 aylık yem başvuru sahiplerine teslim edilecek.

Yerel üreticilerin yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Gerçekleştireceğimiz kura çekimi ile kadın üreticilerimizin yüzünü güldüreceğiz” diye konuştu.