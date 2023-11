Milas halkı birleşti

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan yurttaşlar, ilçenin sorunlarına ortak çözüm üretmek için Milas Yurttaş İnisiyatifi’ni kurdu. Açıklamada, “Milas’ın geleceğinde söz ve karar sahibi olmak istiyoruz” denildi.

Mahir KANAAT

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan yurttaşlar, ilçedeki sorunların tespiti ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla Milas Yurttaş İnisiyatifi’ni kurdu. İnisiyatif yayınladığı bildiride, ilkelerini kamuoyuna paylaştı. Milas Belediyesi Park Kafe’de yapılan açıklamayı Hüseyin Yorulmaz okudu. Yorulmaz, “İnsanı sayıya indirgeyen, sadece seçim zamanlarında hatırlayan, bir oy uğruna her oyunun oynandığı kirli ve çirkin siyaseti ve bu anlayışa sahip siyasetçileri reddetmek ve değiştirmek için birlikte her yerdeyiz” dedi ve ekledi: “Gücümüzü ve cesaretimizi bu şehrin insanlarından alıyoruz. Şimdiye kadar mağdur edilmişlerin, sesi kesilmişlerin, görmezden gelinenlerin, ötekileştirilenlerin gür sesi olmayı her koşul ve ortamda sürdüreceğiz. Kapalı kapılar ardında ve çıkar odaklı bir seçim çalışması ve yarışında olmayacağız. Milas Yurttaş İnisiyatifi, kamuoyuna duyurduğu ilkeler ve siyaset anlayışı çerçevesinde önümüzdeki günlerde demokratik, renkli ve farklı etkinliklerle büyüyerek Milas halkıyla birlikte olmaya devam edecektir.”

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Yorulmaz şunları dile getirdi: “Hepimiz bazen yorulur bir köşeye çekilip yaşadığımız kentin sakini olarak hayatımızı sürdürmek isteriz. Ancak bize sakin bir yaşam ve dinlenme hakkı vermediler. Bunun için birleşmiş ve örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez düşüncesi etrafında bir araya gelerek Milas’ın geleceğinde söz ve karar sahibi olmak istiyoruz. Sermayenin ve merkezi iktidarın rantçı barbarlığına yerel yönetimlerin ortak olmasına artık sessiz kalmayacağız. Akbelen başta olmak üzere orman kıyımları, Boğaziçi (Bargilya) başta olmak üzere sulak alanlarımızın betona kurban edilmesi, tarım alanlarımızın yok edilmesi, dağlarımızın vahşi madencilik uğruna delik deşik edilmesi, denizlerimizin kültür balıkçılığı ile kirletilmesi, havamızın solunamaz hale getirilip su kaynaklarımızın kurutulması sermaye lehine ancak bu coğrafyada yaşayan tüm canlıların aleyhine alınan kararların sonucudur. Bir avuç su, bir avuç gökyüzü, bir parça bulut ve kırık bir dal bile herkes ve tüm canlılar içindir. Milas Yurttaş İnisiyatifi’nin varlığı, örgütlenmesi ve mücadelesi bunun içindir. Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine sözünün bilincimizdeki tarihsel yüküyle hareket ediyoruz.”

Açıklama sonrası Yorulmaz, İnisiyatif’in ilkelerini paylaştı. İlkelerin bazıları şu şekilde:

Anayasal bir hak olan temiz, sağlıklı ve yeterli gıdaya erişim için yerel yönetim yereldeki gıda üretim ve tüketim sürecine müdahil olmalıdır. Çevre ve insan sağlığını önceleyen, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan, toplumsal cinsiyet ve gelir eşitliğini gözeten, şeffaflık prensiplerine uyan, konunun tüm tarafları ile diyalog ve iş birliği içinde süreç yürütmelidir.

Yerel yönetimin vereceği tüm hizmetler toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alacak yaklaşımlar içermek mecburiyetindedir. Yerel yönetim, merkezi iktidarın kadını eve hapseden yaklaşımlarını kabullenmek yerine, pozitif ayrımcı, kadın öncelikli politikaları oluşturup bu politikaları rehber edinmelidir.

İklim krizine yol açan, tarımsal ve doğal alanların, kıyıların imara açılmasına, başta kömür olmak üzere tüm vahşi madencilik uygulamalarına, çarpık kentleşmeye ve betonlaşmaya karşı önleyici tedbirler alınmalıdır.

Yerel yönetimlerde şeffaflık toplumun süreçlere demokratik katılımını kuvvetlendirir. Yolsuzlukların önlenmesi ve yerel hizmetlerin etkin-adil olarak sunulabilmesi için yönetimde şeffaflık en temel ilke olarak kabul edilmelidir.