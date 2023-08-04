Milas’ın doğası rant uğruna yok oluyor!

Doğal zenginlikleriyle ünlü Muğla’nın Milas ilçesi şirketlerin iştahını kabartıyor. Bölgede AKP’ye yakın isimlerin şirketleri, ormanları, tarım arazilerini ve korunması gereken alanları yok etmek için çalışma yürütüyor.

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Milas ilçesi son yıllarda talan edilmeye çalışılıyor. Birden fazla şirket ilçede proje yapmak için yarışa girdi. Orman alanları, tarım arazileri ve korunması gereken birçok alan yok edilmek isteniyor. Bunu yapanların birçoğu ise AKP’ye yakın isimlerin şirketleri. BirGün olarak bölgede yapılmak istenen talan projelerini inceledik.

Kamuoyunda 5’li çete olarak adlandırılan Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Santrali için Akbelen Ormanı feda edilerek kömür ocağı yapılmak isteniyor. 740 dönümlük ormanda yapılmak istenen kömür ocağına karşı yurttaşlar 2 yıldır nöbet tutuyor. 24 Temmuz’da ise ormanda ağaç kesiminin başlatılmasına karşı tekrar direnişe geçen yurttaşların mücadelesi sürüyor.

Akbelen Ormanı’nda 200’den fazla bitki türü, 100’den fazla kuş türü ve 30’dan fazla memeli türü yaşıyor. Uzmanlar, ormanın kesilmesinin sadece ağaçların değil, bütün bir ekosistemin kaybına yol açacağını, yeraltı ve yerüstü sularının kirletileceğini, iklim değişikliğine katkıda bulunulacağını ve insan sağlığının tehdit edileceğini ifade ediyor.

AYRICALIK PEŞİNDE

AKP döneminde servetine servet katan Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat, Dörttepe Mahallesi’nde 9 milyon 700 bin metrekarelik alanda yaklaşık 4 buçuk milyon metrekareyi kullanarak 16 bin kişilik ‘kent projesi’ yapmak istiyor. Proje alanı Mandalya Körfezi’nin kıyısında koruma altındaki birinci derecede doğal ve arkeolojik sit bölgesi içerisinde kalıyor. Bölgede ayrıca, Milas Metruk Tuzlası Sulak Alanı Ekolojik Etkilenme Bölgesi ve Metruk Tuzla Tampon Bölgesi’nin yanında Bargilya Antik Kenti, Halep Çamı Doğal Tabiat Koruma alanı bulunuyor. Öte yandan 2001 yılında IBA (Important Bird Area) tarafından kuş alanı olarak belirlenen ve 2004 yılında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından koruma kapsamına alınarak yönetim planı yapılan Tuzla Sulak Alanı, 250’ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Proje kapsamında; 25 ayrı bölümden oluşan 3 bin 683 konut, 230 odalı golf oteli, 505 odalı spa oteli, 255 odalı apart ve 510 odalı bir grand oteli yer alıyor. Ayrıca altı adet günübirlik tesis, bir adet golf sahası, altı adet ticaret merkezi, otoparklar, yüzme havuzları, su oyunları alanları, AVM, spor salonları, okul ve sağlık birimleri gibi onlarca bina ve tesis inşa edilmek isteniyor. Projeye karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararını bölgede yaşayan yurttaşlar iptal ettirdi. Şirket ise tekrar Bakanlığa başvurdu. Bakanlık ise 12 Mayıs 2023’te ikinci kez ‘ÇED olumlu’ kararı verdi.

Meşelik ve Boğaziçi mahallerinde ise Doğuş Holding’in yüzde 70 ortağı olduğu Vitapark Spor Turizm Hizmetleri İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, golf tesisi ve turizm kompleksi projesi yapmak istiyor. Ağaoğlu’nun projesi gibi Tuzla Sulak Alanı’na yakın bir noktada yapılmak istenen proje için Bakanlık, ÇED olumlu kararı verdi. Şirket, 2 milyar 650 milyon lira değerindeki projeyle yaklaşık olarak 2 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirilecek projeyle birlikte bölgede 154 villa, 120 konut, 165 oda kapasiteli otel, iki adet 18’er delikli profesyonel golf sahası, eğitim amaçlı golf sahası ve sosyal tesis yapmak istiyor. Daha önce de projeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararları bulunmasına karşın, şirket ÇED raporunda büyük bir değişiklik yapmadan yeniden başvuru yaptı. Bakanlık ise 2 Haziran 2023’te ÇED olumlu kararı verdi.

YANAN ORMANLARA RES

Geçen yıllarda yanan ormanlık alanların bir kısmının içinde bulunduğu bölgeye EN 2 Rüzgâr Enerjisi Yatırım A.Ş. tarafından 45 Rüzgâr Enerji Santralı (RES) projesi yapılmak isteniyor. Proje kapsamında geçen mart ayında halkın katılım toplantısı yapıldı. Bölge halkı toplantıda, projeyi istemediklerini belirtti. Öte yandan ilçede birçok şirket, RES, otel ve maden projesi için de çalışma yürütüyor.