Milas’ta çekilen kısa filme Hindistan’dan bir ödül daha

Nevzat Çağlar Tüfekçi

Çekimleri 2021 yılında yapılan ve Milas’taki mekânların kullanıldığı 15 dakikalık ‘Yaşam Kulübesi’ adlı kısa film, Hindistan’ın Kalküta şehrinde düzenlenen ‘Sinemanın Kralları Film Festivali’nde kendi kategorisinde Onur Ödülü’nün sahibi oldu.

Filmin yönetmeni Erdal Kara, “Bu ödülü filmimize olağanüstü emek veren ekibim adına alıyorum. Hindistan’dan bu yıl, ikinci büyük ödülümüzü almış olduk. İlk büyük ödül, en iyi eğitim filmi ödülüydü. ‘Yaşam Kulübesi’, 15’inci ödülüne kavuştu. Yeni film projelerim için iyi bir özgüven biriktirdi” diye konuştu.

Yaşam Kulübesi, 14 dakikalık bir film ve çekimleri 2021 yılında Milas’taki mekânlarda yapıldı ve ağırlıklı olarak Çöllüoğlu Hanı kullanıldı. Kurmaca Film engelli bireyi konu alıyor. Konuşma engelli olan özel birey Talha, okuluna da tepkilidir. Talha o gün okula gitmemeye karar verir. Çöllüoğu Han’da saklandığı sırada; kolsuz ressam kadın ile tekerlekli sandalyeli yazar-sahaf Abdi ile yolları kesişir. Onlardan aldığı yaşam dersleri, gizli yeteneklerinin ortaya çıkmasına neden olur