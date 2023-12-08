Militarizm karşıtı karikatürler İzmir’de

BirGün EGE

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin (ADAM-DER) düzenlediği “Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Karikatür Sergisi” İzmir’de açıldı. Derneğin ilk olarak 2021 yılında aynı ad altında başlattığı üç karikatür yarışmasında derece alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan sergi 10 Aralık Pazar gününe kadar Bornova’daki Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde devam edecek. ADAM-DER, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbeleriyle silahlı kuvvetlerden atılan subay, astsubay ve askeri öğrenciler tarafından 2011 yılında kuruldu.

Dernek diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak, insanlık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yargılanması için çaba göstermek, haksız idari kararlara karşı dayanışmayı sağlamak için faaliyet gösteriyor.