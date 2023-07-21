Mimar Sinan Parkı’nda sinema geceleri

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’a kazandırdığı Mimar Sinan Parkı, düzenlenen Derya Uluğ konseriyle kapılarını açtı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, parkın Aydın’a hayırlı olmasını diledi. Parkın açılışında düzenlenen konserde sanatçı Derya Uluğ sevilen şarkılarını Aydınlılar için söyledi. Yaklaşık 32 dönüm alan üzerine kurulan park, düzenlenen halkoylamasının sonucuna göre çok büyük bölümü yeşil alan olarak Aydınlılara hizmet verecek.

İçerisinde kütüphane, sosyal donatı alanları, oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu olan parkta gençlerin istediği kaykay pisti de unutulmadı. Parkta Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sinema geceleri de düzenlenmeye başlandı.

Parktaki film gösterimlerine Türk sinemasının Ege şivesiyle çekilen en iyi filmlerinden olan “Dondurmam Gaymak”la başlandı. Senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği, profesyonel oyuncu olarak sadece Turan Özdemir’in rol aldığı film izleyicileri kahkahaya boğdu. Yurttaşlar film gösteriminin yanı sıra kendilerine ikram edilen patlamış mısır ve limonata için de Çerçioğlu’na teşekkür etti.