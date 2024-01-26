Mis kokulu Karaburun Nergis Festivali iz bıraktı

İzmir’in uluslararası marka haline gelen organizasyonu, mis kokulu festival olarak bilinen 6’ncı Karaburun Nergis Festivali, müzik, özel yöresel lezzetler, yarışmalar ve halk oyunlarıyla dolu dolu günler yaşattı.

BirGün EGE

İzmir’in Karaburun ilçesinde gerçekleşen ve uluslararası tanınırlığa sahip Nergis Festivali 6’ncı kez düzenlendi. İlçeye ekonomik hareketlilik getiren festivalle hem bölge halkının hem üreticinin yüzü güldü.

Festivali değerlendiren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz güzel coğrafya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Özel Çevre Koruma Alanı ilan edildi. Bölgemiz ülkemizin en fazla endemik bitki örtüsüne ve özgün nitelikli hayvan varlığına sahip coğrafyalarının başında geliyor” dedi.

Nergisin her yerde yetiştiğini ancak Karaburun’da yetişen nergisin çok farklı olduğunu vurgulayan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Bugün burada, Nergis Festivalimizdeki işte o nergis çiçeği, bu zenginliğin mücevheri. Öylesine bir özel mücevher ki bu, yaşadığımız coğrafyanın nergis soğanını, yabancı bir yerde diktiğinizde, aynı kokuyu ve aromayı taşıması mümkün olmuyor. Bildiğiniz gibi başka coğrafyalarda da nergis var ama hiçbirindeki nergis bizim nergisimiz değil. Çarşıdan satın aldığınız nergisi, o güzel kokusuyla, Karaburun nergisi olarak alıyorsunuz. Bunun tek nedeni, kendi yerinde ve kendi toprağında olmayı seviyor. O büyüleyici kokusuna, ancak bu topraklara ait olduğunda sahip olabiliyor. Kısaca yerli olmayı, veriminde ve kokusunda kendisine ölçü görüyor” dedi.

Festival kapsamında Haluk Levent Karaburun Meydanı’nda sahne aldı.