Mobil Sağlık TIR’ı ile sağlık hizmeti

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi, ‘Mobil Sağlık TIR’ı projesini hayata geçirerek sağlık hizmetlerini yurttaşın ayağına götürmeyi amaçlıyor.

Sağlığın herkesin hakkı olduğunu ve bunu sağlamak için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sağlık kabinimizle 8 ayda 2.055 vatandaşımıza hizmet verdik. Bu kabinlerin yenilerini de açacağız. Muayene odalarının, röntgenin, tarama alanlarının, göz ve diş kliniğinin, taşınabilir laboratuvar ekipmanlarının bulunacağı Mobil Sağlık Tırımızla acil durumlarda felaket bölgelerine ve engellilere yönelik özel erişilebilirlik düzenlemeleriyle hızlı sağlık hizmeti ulaştırmak için hazırız” diye konuştu.