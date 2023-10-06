Moğollar’dan anlamlı konser

BirGün / EGE

Ülkenin köklü müzik gruplarından Moğollar, itfaiye teşkilatına destek ve kentte çıkan orman yangınından zarar gören köylere destek amacıyla Çanakkale'de sahne aldı. Konser, Çanakkale Belediyesi ile İDA Dayanışma Derneğinin katkıları ile düzenlendi.

Tüm geliri İDA Dayanışma Derneği aracılığıyla yangından zarar gören köylere aktarılacak olan etkinlik için sahneye çıkan Türk müziğinin 55 yıllık çınarı Moğollar, sevilen şarkılarını katılımcıların eşliğinde seslendirdi. Büyük alkış alan konserde Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, anlamlı konser için grup üyelerine teşekkürlerini ileterek kentin simgesi olan seramik takdiminde bulundu. Ayrıca gruba, itfaiye mensupları tarafından baret de takdim edildi.