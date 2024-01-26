Mübadele 101’inci yılında konuşulacak

BirGün EGE

Ege Bosna-Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği, Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu, Mak-Göç, Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Temsilciliğinin iş birliğinde gerçekleştirilecek konferans 30 Ocak Salı günü Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda düzenlenecek.

Konferansa göç ve mübadeleyi anlatan kitaplarıyla ödüller alan Avrupa Türkiyeli Yazarlar Grubu Başkanı Kemal Yalçın, İzmir tarihinde mübadeleyi ayrıntılarıyla işleyen gazeteci yazar Nedim Atilla ve Makedonya’dan göçü anlatan yazar Semra Yeşil konuşmacı olarak katılacak. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Balkan göçmeni vatandaşlarımızın yaşadığı ilçe belediyesi olarak mübadelenin 101. yıldönümünde bu konuda önemli araştırmalar yapmış değerli isimleri düzenleyeceğimiz konferansta misafir edeceğiz. Bu değerli etkinliğin düzenlenmesinde bizlerle iş birliği yapan paydaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı konferansımıza bekliyoruz” dedi.