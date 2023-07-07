Mübadelenin 100. yılı için özel albüm hazırlandı

BirGün EGE

Türkiye-Yunanistan kültür sanat projeleri yönetmeni, yapımcı müzisyen Evrim Ateşler ve arkadaşları mübadelenin 100. yılında Küçük Asya dönemi şarkılarını seslendirdikleri 10 şarkıdan oluşan arşivlik bir albümü Exelixi etiketi ile yayınladılar.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi müzisyen Mehmet Yalgın’ın İstanbul Kemençesi’ne can verdiği albümde, ud enstrümanını Türkiye-Almanya kültürel projeler sanatçısı Güvenç Birer icra etti. Kalan tüm enstrümanların Ateşler tarafından kayda alındığı arşivlik çalışmada, geri vokaller Okeanos Orkestrası Kadın Sesleri Topluluğu’ndan Sinem Yıldız, Elif Özşekerci ve Merve Tahtasakal tarafından seslendirildi. Kayıtları, Exelixi ve İzmir Müzik Akademi 4962 stüdyolarında tamamlanan projenin ses mühendisliği işlemleri Mehmet Ali Özbekli tarafından tamamlandı ve Amerika’lı dağıtım şirketi aracılığı ile tüm dünyada ayni anda yayınlandı. Bugüne kadar 8 albüm ve 1 belgesel film çalışması yürüten ekip çalışmalarını sürdürüyor.