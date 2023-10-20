MUÇEV’e geçit yok

MUÇEV, Marmaris Karacasöğüt Koyu’nun birinci derece sit alanı tescil edilmesine rağmen inşaat çalışmasına başlamak istedi. Bölge halkının birlikte direnişi sonrası şirket çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı.

BirGün EGE

Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’na komşu olan Karacasöğüt Koyu 15 Haziran 2023 tarihinde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Karara rağmen bürokratların kurduğu Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret A.Ş. (MUÇEV) alanda yat limanı kapasitesi artışı projesini yapmak için pazartesi günü inşaat çalışması başlattı. Bölge halkı ise bu çalışmaya engel oldu. Bölgede adeta nöbet tutan yurttaşlar, şirketin projesine engel oldu.

BirGün’e konuşan Marmaris Kent Konseyi üyesi Halime Şaman, “Marmaris Karacasöğüt Limanı’nda MUÇEV tarafından yapılmak istenen yat limanı kapasite artırımı projesinde, dava süreci devam ederken, proje tamamlanmaya çalışılıyor. Geciken adalet, adalet olmayacak ve telafisi güç zararlar doğuracak. MUÇEV’in herhangi bir inşaat izin belgesi yoktu. Tırların geçişini engelleyecek şekilde araçlarımızı park ettik, araçların eksik kaldığı yerlerde ise yere oturarak bedenlerimizle malzeme boşaltmalarını engelledik” diye konuştu.

HAKARET VE KÜFÜR

Şaman, “O gün MUÇEV’i temsil eden ve bir şirket çalışanı olan şahsın devlet görevlilerinin yanında kendisinin devlet olduğunu beyan etmesi ve orada bulunan halka karşı hakaret ve küfür içerikli söylemiyle bugün bu davranışta bulunanların, yarın neler yapabileceklerini düşünmeye sevk ediyor” dedi.

Şaman, “Proje alanında hem tarihi eserlerin bulunması hem de ekosistemin devamlılığında çok önemli bir koy olması nedeniyle Karacasöğüt Koyu’nu korumayı bugün itibariyle başardık” dedi ve ekledi: “Bu kararlılıkla korumaya elimizden geldiğince, bütün gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ancak MUÇEV bizim için Ege kıyılarının işgalinde başaktör olmaya devam edecek. Uymaları gereken mevzuat hatırlatıldığında son derece nobran, kural tanımaz ve bugün kendileri tarafından ifade edildiği gibi kendilerini devletle eş değer görecek kadar da cüretkâr olduklarını kamuoyunun bilgisine ve takibine sunarız.”

Ege ve Akdeniz kıyılarını kuşatan MUÇEV ilk olarak proje için 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunarak ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı aldı. Bölge halkının mücadelesi sonrası karar iptal edildi. Şirket 2022 yılında tekrar başvurdu. Bakanlık ise projeye 25 Haziran 2023 tarihinde ‘ÇED olumlu’ kararı verdi. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ise 15 Haziran 2023 tarihinde alanı birinci derece arkeolojik sit alanı olarak ilan etti.