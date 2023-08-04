Muğla barajlarında tehlike çanları

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yıl kullanılan içme suyu miktarında geçen yıla göre yüzde 25’lik bir artış var. Ayrıca baraj doluluk oranlarında da çok ciddi düşüş yaşanıyor.

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Muğla’da kullanılan içme suyu miktarında ciddi bir artış yaşandı. 2023 yılının ilk 7 ayında su kullanım miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

Kış aylarında yeterli yağışın alınamaması, yer altı su kaynaklarının azalması ve bilinçsiz su tüketiminin artmasından barajlar da olumsuz etkilendi.

Yüzde 100 doluluk oranının altına düşmeyen Marmaris Atatürk Barajı bugün itibariyle yüzde 70 seviyelerinde seyrediyor.

2020 yılı 1 Temmuz tarihinde yüzde 85 doluluk oranına sahip olan Geyik Barajı şu an yüzde 29, yine 2020 yılı 1 Temmuz itibariyle yüzde 40 seviyesinde olan Mumcular Barajı ise bugün itibariyle yüzde 27 doluluğa sahip. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana içme suyundaki kayıp ve kaçakların önlenmesi adına İl genelinde ciddi altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2014’ten bu yana 1 Milyon 602 bin 101 metre içme suyu hat çalışması yapıldı. Bu çalışmalar ile kayıp ve kaçak su kullanımı yüzde 18 oranında azaltılarak tekrar siteme dâhil edildi ve vatandaşlara sunuldu. Bunun yanı sıra ek su sağlanması amacıyla içme suyu arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapıldı ve arıtma kapasiteleri artırıldı. Ayrıca yeni su kaynakları bulunarak siteme dâhil edildi ve arıtma tesislerinde yeşil alan sulaması yapılabilecek şekilde arıtma yapabilen sistemler kuruldu.

SU TASARRUFU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Dünya genelinde etkili olan iklim krizi nedeniyle su kaynaklarındaki azalmanın ülkemizde de baş gösterdiğine vurgu yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü su tasarrufu konusunda vatandaşları uyardı.

MUSKİ’den yapılan açıklamada, “Özellikle araç yıkama, bahçe sulamasının vahşi sulama ile yapılması, bozuk tesisatlar, duş ve diş fırçalama sürelerinin normalden fazla olması gibi birçok farklı nedenden kaynaklı olarak suyumuz boşa gidiyor. Bu süreçte her bir damlanın değeri var. O nedenle her damlayı dikkatli kullanarak su tüketimini en aza indirmek ve tasarruf etmek büyük önem taşıyor. Su kaynaklarımızın bilinçli olarak kullanılması gelecek nesiller için hayati bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Biz kurum olarak bu konuda gerekli projeleri hayata geçirmeye ve suyun geri dönüşümü için gerekli yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan tasarruf konusunu daha ciddiye almalarını önemle rica ediyoruz” denildi.