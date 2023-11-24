Muğla’da öğrenciye sıcak çorba ikramı

Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversiteliler için soğuk havalarda çorba ikram hizmetini sürdürüyor. Haftanın 5 günü öğrencilere farklı çorbalar ikram ediliyor.

BirGün EGE

Muğla’da eğitim hayatını sürdüren öğrenciler için hayata geçirilen projelerine devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Kötekli Yerleşkesi C Kapı girişinde bulunan noktada çorba ikram hizmetine devam ediyor. Sabah ve öğle saatlerinde özellikle tercih edilen çorba ikramı ile öğrencileri karşılayan Büyükşehir Belediyesi haftanın beş günü farklı çorba çeşitleri ile öğrencilere ve vatandaşlara çorba ikram ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite yerleşkesi içerisinde verdiği çorba ikramından memnun olduklarını dile getiren öğrenciler derslerden önce ve sonra çorba içmeye geldiklerini, bu hizmetin öğrenci bütçesine de katkı sağladığını söylediler. Sabahları okula gitmeden önce çoğu zaman kahvaltı yapamadıklarını, her sabah Büyükşehir Belediyesi’nin çorba ikramından yararlandıklarını belirten öğrenciler maliyetlerin bu kadar arttığı bu dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinin hem sağlıklarına hem de bütçelerine iyi geldiğini söylediler. Havaların soğumasıyla çorba ikramının içlerini ısıttığını söyleyen öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’ne çorba ikramı hizmeti için teşekkür ettiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli Yerleşkesi içerisinde bugüne kadar 218 bin kişilik çorba dağıtımı yaptı. Haftanın beş günü öğrencilere farklı çorbalar ikram ediliyor. Öğrencilere ücretsiz bir şekilde dağıtılan çorbaların arasında, ezogelin, tarhana, domates, tutmaç, yüksük, kremalı tavuk, kremalı sebze ve mantar çorbaları yer alıyor.