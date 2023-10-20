Murat Dağı şimdilik kurtuldu

Çevre Bakanlığı, Murat Dağı’nda Anadolu Export’un altın gümüş madeni kapasite artırımına ilişkin ‘olumsuz’ karar verdi. Murat Dağı Yok Olmasın Platformu’nun sözcüsü Funda Öz Akcura, “Murat Dağı’nı koruyacağız” dedi.

Aycan KARADAĞ

Kütahya’nın Gediz İlçesinde yer alan ve Gediz Havzası için büyük bir öneme sahip olan Murat Dağı, talan edilmek isteniyor. Bölgedeki yurttaşlar ise yaşam alanlarını korumak için mücadelelerini sürdürüyor.

2017 yılında eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yeğeni Bahattin Özal’ın sahibi olduğu Odaş Enerji’ye bağlı Anadolu Export Maden şirketinin bölgede altın madeni girişimi, halkın direnişi ve itiraz davalarının kazanılmasıyla engellendi. Şirket tüm engellemelere rağmen geçen yıl ‘altın gümüş madeni kapasite artırımı, pasa döküm ve kırma eleme tesisi’ projesi için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise projeyle ilgili kararını açıkladı. Bakanlık projeye ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumsuz’ kararı verdi.

Açıklamada, “Proje ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca 'çevresel etki değerlendirmesi olumsuz' kararı verilmiş olup; Kütahya Valiliği tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir” denildi.

Murat Dağı Yok Olmasın Platformu’nun sözcüsü Funda Öz Akcura, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Projeye gösterdiğimiz tepkiler bu sonucu ortaya çıkardı. Bundan sonraki hedefimiz, şirketin ruhsatını iptal ettirmek olacak. Bu şirket birkaç yıl içerisinde yine geri gelecek ama biz hazırız. Bu bir başlangıç… Bölgede herhangi bir maden şirketinin proje süreci başlatmasına izin vermeyeceğiz. Murat Dağı’nı koruyacağız” diye konuştu.

BAKANLIK BİLE ‘OLUMSUZ’ DEDİ

Sermaye yatırımlarının çevreye zarar vermesini engelleme görevi olan ÇED mevzuatı işlevsizleşti. ÇED, bir değerlendirme sürecinden ziyade prosedür haline dönüştü. Bakanlık ormanları yok eden, ekosistemi tahrip eden, ekolojik dengeyi bozan; maden, enerji santralı gibi binlerce projeye onay verdi. Çevreyi korumakta fidan dikme şovunun ötesine geçemeyen AKP iktidarı, doğayı sermayeye peşkeş çekti. Bakanlığın 1 Ocak 2023 - 17 Ekim 2023 tarihleri arasında sadece 10 projeye ‘ÇED olumsuz’ kararı verdiği görüldü. 418 projeye ÇED olumlu, 3 bin 932 projeye ÇED gerekli değil, 53 projeye ise ÇED gerekli kararı verdi. Bu yüzden Bakanlığın projeye ÇED olumsuz kararı vermesi projenin bölgeye vereceği tahribatı ortaya koyuyor. Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; bölgede ‘212 bin ağaç kesileceği’ belirtildi. Dosyada, madenin işletileceği 20 yıllık sürede, maden sahasını genişlettiklerinde yok edecekleri ormanlardan bahsedilmemesi ise dikkat çekti. 5 yıl boyunca günde 7 ton dinamit kullanılacak.