Narlıdere, 4’üncü anaokuluna kavuştu

Nar Çiçekleri Anaokulları’nın 4’üncüsünü Ilıca’da törenle açan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin 5 yılda 5 anaokulu sözünü tutacaklarını söyledi.

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi’nin, ‘çocukları okula, anneleri işe’ gönderme parolasıyla başlattığı Nar Çiçekleri Anaokulları Projesi’nin 85 öğrencinin eğitim göreceği Ulupınar Nar Çiçekleri Anaokulu şubesi basına ve kamuoyuna tanıtıldı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sayısı 4’e ulaşan anaokullarına yakında Çamtepe Şubesi’ni de ekleyeceklerini ifade ederek, “Çamtepe şubemizin de hizmete girmesiyle vatandaşlarımıza verdiğimiz ‘5 yılda 5 anaokulu’ sözünü tutmuş olacağız” diye konuştu.

Nar Çiçekleri Anaokulları’nın 4’üncü şubesinin hizmete girmesiyle yaklaşık 300 öğrenciyi nitelikli ve kaliteli eğitimle buluşturmuş olacaklarını söyleyen Engin, “Okulumuzun arsasını belediyemize uzun uğraşlar sonunda kazandırdık. Araştırma yapan bilim insanlarının ifadelerine göre çocukların kişiliği ve zekâ gelişimi okul öncesi dönemde tamamlanıyor. Çocuklara yapılan yatırım, ülkemizin aydınlık geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Bu bilinçle çocuklarımızı eşit ve adil eğitimle buluşturmak için göreve geldiğimiz ilk gün yola koyulduk. Şimdi geldiğimiz noktada 65 bin nüfuslu ilçemize 5 yılda 5 anaokulu kazandırıyoruz. Bu kısa dönemde bunu başarabilmek kıymetli bir şey” dedi.

Konuşmasında Narlıdere Metrosu’nun da şubat ayında açılacağını söyleyen Engin, “Artık Ilıca Mahallemizde yaşayan komşularımız ulaşımlarını rahatlıkla yapabilecek. Narlıdere’miz her geçen gün daha da gelişiyor. Bu süreçte Yukarıköy’ü İzmir’imize kazandırdık. Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimizin bir yıl önce temelini atmıştık. Çok yakında orayı da bitiriyoruz. İzmir’e ve Narlıdere’mize içinde çok büyük bir nikâh salonunun da olduğu kent parkını kazandırıyoruz. Kadın temizlik ekibimizin de büyük katkısıyla ilçemizi tertemiz yaptık. Kaynaklarımızı iyi kullandık, borcumuzu bütçemize oranla düşürmeyi başardık. 5 yılda pandemiye, ekonomik sıkıntılara rağmen görevimizi layıkıyla yaptık. Narlıdere’mizi daha yaşanır bir hale getirdik. Yeni anaokulumuz Narlıdere’mize, çocuklarımıza, ailelerimize hayırlı olsun. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

ANAOKULU ILICA ŞUBESİ

Narlıdere Belediyesi’nin çocuklara eşit ve adil bir eğitim imkânı yaratmak için hayata geçirdiği Nar Çiçekleri Anaokulları’nın 4’üncüsü, Ilıca Şubesi’nde toplamda 85 öğrenci eğitim görecek.

Tek katlı yapısı, oyun alanları ve modern mimarisi ile ön plana çıkan anaokulunun hemen yanında bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bir kafeterya ve dinlenme alanı da bulunuyor.

Yaşar Kemal, Narlı ve Çatalkaya şubelerinin ardından hizmete alınacak Ilıca Şubesi’nin devreye girmesiyle Nar Çiçekleri Anaokulları’nın toplam kapasitesi 300 öğrenciyi bulacak.