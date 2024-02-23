Narlıdere Metrosu yarın açılıyor

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı’nın ardından 287 milyon euro yatırımla Fahrettin Altay - Narlıdere Metrosu’nu da yarın hizmete açıyor. Kentteki tüm metro yatırımlarını kendi imkânlarıyla yapan tek belediye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 istasyondan oluşan 7,2 kilometrelik hatla Narlıdere’den Bornova Evka-3’e kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak.

Göreve geldiklerinde yüzde 12 seviyesinde olan metroyu açmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “‘Yapılamaz’ dediler; yaptık. ‘Kaynak bulamaz’ dediler; bulduk. Bunu hep birlikte başardık. Büyük sona geliyoruz, 24 Şubat’a hazırız, heyecanlıyız.” dedi. Açılış Balçova İstasyonu üzerindeki alanda saat 16.30’da yapılacak. Haluk Levent de konser verecek.