Narlıdere’de 2. Kitap ve Kültür Günleri başlıyor

Narlıdere 2. Kitap ve Kültür Günleri başlıyor. Belediye Başkanı Ali Engin, “Kültür ve sanatı ülke gündemiyle birleştiren çok güzel bir programı yaşama geçiriyoruz” dedi.

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi 2. Kitap ve Kültür Günleri için geri sayım başladı. 30 Eylül - 1 Ekim arasında İzmir’in yaşayan müzesi Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştirilecek 2. Kitap ve Kültür Günleri, birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Narlıdere Belediyesi’nin geleneksel hale getirmeyi hedeflediği iki günlük etkinlik kapsamında söyleşiler, müzik dinletileri ve imza günleri düzenlenecek. Program dâhilinde ayrıca 5 gün boyunca açık kalacak kitap stantları kurulacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere’nin kültür ve sanat kenti olduğunu belirterek, “Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştireceğimiz Narlıdere Belediyesi 2. Kitap ve Kültür Günleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kültürü ve sanatı ülke gündemi ile birleştiren çok güzel bir programı Yukarıköy’de vatandaşlarımızla buluşturacağız. Tüm vatandaşlarımızı çok değerli katılımcıların yer alacağı Narlıdere Belediyesi 2. Kitap ve Kültür Günleri’ne bekliyoruz” diye konuştu.

ETKİNLİK PROGRAMI

30 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak Narlıdere Belediyesi 2. Kitap ve Kültür Günleri’nin ilk söyleşisinde ülke ekonomisinin son durumu masaya yatırılacak. ‘Türkiye Ekonomisi’ başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak 27. Dönem CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve ekonomist Güldem Atabay katılacak.

Aynı gün saat 18.00’de başlayacak ‘Sivas Katliamının 30. Yılında Sanat’ konulu söyleşide ise 26. Dönem CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, şair-yazar Hüseyin Yurttaş ve yazar Eren Aysan yer alacak. İlk gün etkinlikleri saat 20.00’de tarihçi yazar Pelin Batu ve Müzisyen Haluk Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilecek şiir ve müzik dinletisi ile sona erecek.

Narlıdere Belediyesi 2. Kitap ve Kültür Günleri’nin ikinci günü ise saat 16.00’da usta gazeteciler Faruk Bildirici, L. Doğan Tılıç ve İpek Özbey’in konuşmacı olarak yer alacağı ‘Memleketimin Halleri’ söyleşisi ile başlayacak. Saat 18.00’de başlayacak günün ikinci söyleşisinde de 27. Dönem CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ve Eğitimci Ferah Aytekin Aydoğan ‘Türkiye’nin 2. Yüzyılında Eğitim Hakkı’ başlıklı oturumla Narlıdereliler ile buluşacak.

İMZA GÜNLERİ

30 Eylül Cumartesi (15.00-19.00)

Zeynep Altıok Akatlı, Pelin Batu, Barış İnce, Eren Aysan, Hıdır Işık, Seyithan Kömürcü, L. Doğan Tılıç, Faruk Bildirici, Engin Önen

1 Ekim Pazar (15.00-19.00)

Hidayet Karakuş, Hüseyin Yurttaş, Eren Aysan, Hıdır Işık, Barış İnce, Faruk Bildirici, L. Doğan Tılıç, Seyithan Kömürcü, Erdal Günay, Engin Önen