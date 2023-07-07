Narlıdere’nin yaşayan müzesi açılıyor

Narlıdere’nin ilk yerleşim yeri olan Yukarıköy’ün yaklaşık 3 yıldır süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. İzmir’in marka turizm destinasyonları arasında yerini alacak Yukarıköy’ün açılış töreni 8 Temmuz’da yapılacak.

BirGün EGE

Narlıdere’nin ilk yerleşim yeri olan ve nüfusunun büyük oranda yerli halktan oluştuğu Yukarıköy’de 3 yıldır süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yukarıköy’ün açılış töreni 8 Temmuz saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

İzmir Valiliği’nin katkıları ile Narlıdere Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Yukarıköy artık İzmir’e ‘yaşayan müze’ olarak hizmet verecek. Sürdürülebilirlik ve yerelden kalkınma anlayışıyla tamamlanan ‘Yukarıköy Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Uygulama Projesi’ ile yöre halkının sahip olduğu kültürel miras yine onlar için ekonomik değere dönüştürülecek. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, restorasyon projesiyle sadece binaları dönüştürmediklerini belirterek, “Turizm trendlerinin değiştiği, eko-turizm anlayışının önem kazandığı bu dönemde ilçemizi günübirlik turizmin en önemli aktörlerinden biri yapmaya hazırlanıyoruz. Yerel halkla el ele vererek restorasyonunu tamamladığımız Yukarıköy İzmir’imizin marka turizm destinasyonları arasına girecek. Büyük emek vererek tamamladığımız Yukarıköy’ün 8 Temmuz saat 10.30’da gerçekleştirilecek açılış törenine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.