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Nergis Festivali başlıyor

BirGün Ege
  • 05.01.2024 06:00
  • Giriş: 05.01.2024 06:00
  • Güncelleme: 05.01.2024 09:32
Nergis Festivali başlıyor
Fotoğraf: BirGün

BirGün EGE

Karaburun yarımadasının önde gelen ürünlerinden Nergis çiçeğini tanıtmak için her yıl Nergis Festivali düzenleniyor. Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek festival 20-21 Ocak’ta yapılacak.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, festivalin ilçe ekonomisinde özel yeri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Nergis bizim çeyizimiz, okul harçlığımız, düğünümüz. Bu değerimize sahip çıkıp, refahı bölüşmekte ve nergisin adını Dünya’ya duyurmakta kararlıyız. Festivalimiz, üreticilerimiz, kooperatiflerimiz, muhtarlarımız ve yurttaşlarımızın, Yarımada’nın tüm renkleriyle bir demet nergis gibi bir arada gücünü ve emeğini birleştirdiği bir bayram havasında herkesi kucaklıyor.”

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