Öğrenci ve üreticiye destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için ring sefer ücretini 1 liraya düşürdü. Belediye ayrıca, Kaba Yem Üretim Projesinde yılın ilk hasadını yaparak üreticilere 500 balya kaba yem dağıttı.

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından üniversite ring hattının 1 liraya düşürülmesi vaadi hayata geçti. Yaklaşık 25 bin öğrencinin eğitim gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde, Kötekli - Kampüs - Yeniköy - Turgutreis öğrenci yurtları bölgesindeki ring sefer ücreti 7 liradan 1 liraya düşürüldü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak, sadece eğitimlerine odaklanmalarını sağlamak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına verdikleri sözü tuttuklarını söyledi.

Aras, “Kentimizde yaklaşık 46 bin, Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde ise yaklaşık 25 bin öğrencimiz eğitim görüyor. Biz seçimden önce Kötekli kampüsünde bulunan öğrencilerimize destek olacağımızın sözünü verdik. Evlatlarımızın eğitimine daha iyi odaklanmaları, bütçelerine katkı sunulması ve okullarına daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri adına bir düzenleme yaparak Kötekli - Kampüs - Yeniköy - Turgutreis öğrenci yurtları bölgesindeki ring sefer ücretini 7 liradan 1 liraya düşürdük. Bundan sonraki süreçte de gerek diğer üniversite öğrencilerimiz, gerekse ilk ve ortaöğretim öğrencilerimiz için farklı projelerimizi hayata geçireceğiz. Atamızın bize gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkılması yolunda en önemli unsur olan eğitim konusunda yapacağımız projeler ile hem öğrencilerimizi hem de ailelerimizi memnun edeceğiz” diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi için S.S. Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzaladı ve üreticilere 500 balya kaba yem (yonca) dağıttı. Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde girdi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle çiftçilerin zor günler geçirdiği bugünlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesi Madenler Mahallesi’nde bulunan 40 dekar arazide yem bitkisi ekimi yaptı. Yılda 5 kez hasadı yapılan yem bitkisinin ilk hasadından 500 balya kooperatif ortağı 30 üreticiye dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi 40 dekar arazide doğru sulama esasları kullanarak vahşi sulamanın önüne geçti ve yağmurlama sulama sistemi ile de önemli bir tasarruf sağladı.