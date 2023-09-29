Öğrenciler açlıkta yarışacak

İzmir’in köklü üniversitelerinden Ege Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yeni dönem başlamadan hemen önce yemek fiyatlarına fahiş zamlar yapıldı. Liselerde ise yemeklerde verilen yetersiz öğünler tepki çekti.

Mahir KANAAT

Üniversitelerde yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. İzmir’de Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni dönemin hemen öncesinde yemekhane fiyatlarına zam yaptı. Ege Üniversitesi’nde geçen yıl 6,5 liraya yemek yiyen öğrenciler bu yıl yemeği 20 liradan yiyebilecekler. Bu da yemek fiyatlarına yüzde 200’ün üzerinde zam gelmesi anlamına geliyor.

Ege Üniversitesi’nin yaptığı zammın ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi de geçen yıl günlük 5,80 lira olan öğrenci yemeklerinin fiyatını yüzde 193 oranında zam yapılarak 17 liraya yükseltti.

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Ümit Akıncı, yemek ücretlerine gelen zamlara tepki gösterdi. Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Ümit Akıncı, “Krize dönen barınma sorunu nedeniyle kayıt yaptıramayan ya da kayıt yenileyemeyen öğrencilere, derslere aç giren öğrenciler de eklenecek” dedi.

Ege Üniversitesi öğrencileri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları bildiriyle yapılan zamlara tepki gösterdi.

Bildiri şu ifadelere yer verildi: “Ege Üniversitesi, 22 Eylül 2023 günü yemekhane ücretlerine yüzde 200’ü aşan akıl almaz bir zam yapılacağını duyurdu. Okulumuz, hayatın her aşamasında boğazımıza sarılan ve hayatımızı yaşanılmaz kılan yüksek enflasyon, kira ve barınma krizi gibi sorunlara, öğrencileri hiçe sayarak aldığı bu kararla beslenme krizini de eklemiş bulunuyor. KYK burs ve kredileriyle uzun zamandır barınma ihtiyacımızı dahi karşılayamaz, insan onuruna aykırı koşullarda barınmak zorunda bırakılırken; şimdi de bu kararla açlık tehdidi ile yüz yüze kalıyoruz. Bu yeni karar ile bir Ege Üniversitesi öğrencisinin aylık yemek masrafı bin 800 lirayı buluyor. KYK burs ve kredilerinin bin 250 TL olduğu bu koşullarda, zaten besleyicilikten uzak ve yetersiz olan yemek hizmetinin, öğrencileri hiç sayarak fahiş miktarlarda artırılmasını kabul etmiyoruz. Üniversite yönetimi hiçbir koşulda kendi rahatından ödün vermezken; günümüz koşullarında bize ödetilmeye çalışılan bedelin, krizin faturası olduğunu biliyor, reddediyoruz.”

LİSELERDE YEMEK SKANDALI

İzmir’in köklü liselerinden biri olan İzmir Atatürk Lisesi’nde öğrencilere verilen yemekler de tepki çekti. Bir veli, lisede verilen yemeğin görüntüsünü paylaştı ve “Çocuklar ilk gün makarna ve çorbayla karşılandı, akşama yine aynısı. Sonraki günler ve öğünlerde hep aynı devam etti. Arada bir öğün kuru fasulye, bir öğün de nohut verdiler” diyerek tepki gösterdi. Bornova Anadolu Lisesi’nde de kahvaltıda verilen yağ ve ekmek tepki çekti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Kendileri manda yoğurduna hurma katarken, Milli eğitim Bakanlığı’nın İzmir Atatürk Lisesi’nin yatılı öğrencilerine reva gördüğü yemekler bunlar. Nice yazarları, bilim insanlarını, siyasetçileri yetiştirmiş Türkiye’nin ve İzmir’in en köklü okullarından biri öğrencilerini aç bırakıyor. Savaşta mıyız? Kıtlıkta mı? İzmir Atatürk Lisesi’ndeki yemek skandalının ardından Bornova Anadolu Lisesi’nde de benzer görüntüler içimizi acıttı. Çocuklar bilgide yarışacağına açlıkta yarışıyor. Kıymetini bilemediğiniz bu gençler, size rağmen başaracak” dedi.