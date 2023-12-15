Öğrenciler tehlikede, veliler tedirgin

Berkay SAĞOL

İzmir’in Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi’ndeki okullara giden öğrenciler her gün tehlikeli yolculuk yapıyor. Okula servis dışında belediye halk otobüsleriyle gelen öğrenciler, Seferihisar-İzmir yolu üzerindeki otobüs durağında iniyor. Durağın olduğu bölgede trafik lambası ve üst geçit olmadığı için öğrenciler araç trafiğinin arasında okula gidiyor.

Son olarak 11’inci sınıf öğrencisi bir erkek çocuğu, karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki çocuğun hastanede yaşam savaşı vermesi sebebiyle de sorunlarına çözüm bulamayan veliler yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Öğrenci velisi Derya Gölbaşı, “Orada bir yaya geçidi veya üst geçit yok. Çocuklar yoldan atlayarak geçiyorlar. Bu çok tedirgin edici bir durum çünkü o yoldan sürekli ve hızlı şekilde araçlar geçiyor. Oğlumun anlattığına göre sadece o yolu geçmek için servis kullanan öğrenciler varmış. Servis çocuğu okulun önünden alıyor, dönüyor ve durağa bırakıyormuş” dedi.

O bölgeye bir üst geçit yapılabileceğini vurgulayan Gölbaşı, “En azından bir yaya geçidi yapılabilir ya da öğrencilerin geçiş noktasına bir trafik ışığı konulabilir. Bölgedeki diğer okullardan birinde çocuğa araba çarptığını öğrendik. Veliler olarak bizler de şikâyette bulunduk. Ne üst geçit, ne ışık ne de yaya geçidi var. Bölgede kolejler var. Çok sayıda öğrencinin olduğu bölge ama bir düzenleme yapılmamış. Veliler olarak çok tedirginiz, bölgeye muhakkak yaya geçidi, üst geçit veya trafik ışığı konulmalı. Çocukların daha güvenli bir şekilde geçişlerinin sağlanması gerekiyor. Ayrıca kapalı bir durak yapılmalı. Hava soğuk ve sıcak oluyor. Yağmur yağıyor çocukların hepsi açıkta beklemek zorunda kalıyor” diye konuştu.

Hem bölgedeki okul yönetimlerinin hem de velilerin senelerdir savaş verdiğini belirten aile birliği üyesi Betül Tan, “Hem bölgedeki tüm okul yöneticilerimiz hem de okullarımızın velileri defalarca bu konuda bir çözüm bulunması için başvuruda bulundu. Toplantılar yaptık, öneriler sunduk ama maalesef çabalarımız sonuçsuz kaldı ve korkulan oldu. Okul çıkışında karşıya geçmek isteyen bir öğrenciye araç çarptı ve öğrencimiz şu anda yoğun bakımda, durumu kritik. Yolla ilgili tüm çabalarımız sonuçsuz kalınca velilerle toplanıp bir protesto yapmaya karar verdik. Burada çok sayıda okul, çok sayıda öğrenci var. Her bir veli, her geçen gün daha çok artan korku ve endişeyle yaşıyor” ifadelerini kullandı.