Okulda 16 saat din dersinin önü açıldı

Menderes’te düzenlenen “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Laiklik ve Eğitim” panelinde konuşan Eğitimci-Yazar Feray Aytekin Aydoğan, yeni yönetmeliğin ortaöğretimde din dersi saatlerini artırdığına dikkat çekti.

BirGün EGE

İzmir’in Menderes ilçesinde Menderes Kültür ve Yaşam Derneği, Menderes Kent Konseyi ile Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) tarafından “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Laiklik ve Eğitim” paneli düzenlendi. Panele Eğitimci-Yazar Hasan Aydın, Eğitimci-Yazar Feray Aytekin Aydoğan ile Çocuk ve Ergen Psikoloğu Ekin Şen katıldı. Feray Aytekin Aydoğan panelde yaptığı konuşmada Türkiye’de yüzlerce hatta binlerce kütüphanesiz, laboratuvarsız okullar olduğuna dikkat çekti. Aydoğan, “Okuldan içeriye girdiğinizde karşınıza ilk çıkan mescitler ve zorunlu din dersleri. Bunun ilk adımını ‘zorunlu’ ibaresiyle 80 darbecileri attı. 4+4+4 adı altında sürekli din öğretmeni ataması yapıldı. İmam hatip olmayan bir ortaokulda bile haftada 4 ders matematik eğitimi verilirken, 4+4+4 yasasıyla çocuklar 8 saate kadar din eğitimi alabiliyor. Seçim sonrasında çıkarılan yönetmelikle birlikte ortaöğretim kurumlarında 16 saate kadar din dersinin yapılmasının önü açıldı. Birçok sanat, bilim ve yabancı dil dersi müfredattan çıkarıldı. Çocukların kılık kıyafet özgürlüğü denilerek kıyafetlerine karışıldı ve kapatılmalarının önü açıldı. Bu bir çocuk hakkı, eğitim hakkı ihlalidir” dedi.

Aydoğan şunları dile getirdi: “Kendi torunu özel okulda okuyan bir AKP sözcüsü, ‘Bizim elimize tarihi bir fırsat geçti. Tüm okulları imam hatipleştirme fırsatı geçti’ demişti. Laiklik, kamusal eğitim konuşurken tam da sınıfsal bir meseleyi konuşuyoruz. Bu ülkenin emekçilerinin, halkın çocuklarının eğitim hakkını konuşuyoruz. Ona, ‘Niye imam hatipleştirme gibi bir hedefiniz var. Sizin torununuz özel okulda’, kendisi de, ‘Çünkü benim torunum büyükelçi çocuğu’ diye cevap vermişti. Onlar için eğitim ancak ve ancak parayla satın alınabilir. Emekçilerin çocukları ancak ucuz iş gücü, bedava iş gücü olabilir.”