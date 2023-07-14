‘Ölümsüz ağacı’ iklim krizi vurdu

Halk arasında ölümsüz ağaç diye bilinen zeytin ağaçları bu yıl iklim kriziyle karşı karşıya. Zeytinin üretim merkezi Manisa’nın Akhisar ilçesinde zeytin ağaçları boş kalırken, çiftçiler durumun içler acısı olduğunu söylüyor.

Aycan KARADAĞ

Türkiye’nin siyah zeytin üretiminin yüzde 35’ini, yeşil zeytin üretiminin yüzde 70’ini karşılayan Manisa’nın Akhisar ilçesinde zeytin alarm veriyor. Zeytin, kurak koşullara dayanıklı bir ürün olmasına karşın küresel iklim krizi sürecinde yağış ve sıcaklık değişikliklerinden en fazla etkilenen tarım ürünleri arasında yer alıyor. İklim krizi yüzünden ağaçlarda zeytin neredeyse yok. Üreticiler ise böyle giderse bu sene zeytin üretimi yapılamayacağını söylüyor.

Çiftçi Ekrem Kurt, “Son yıllarda yaşanan hava dengesizliği zeytinde üretimi ciddi bir şekilde etkilemişti. Bu sene ise zeytini tamamen bitirdi. Kendimi bildim bileli zeytincilik ile uğraşırım. Böyle bir dönem görmedim. Eskiden zeytin ağaçları bu dönemde dolmaya başlardı. Şimdi zeytin ağaçları bomboş” dedi. Son yıllarda zeytin üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara değinen Kurt, “Kasım ayında hasat başlayacak. Ağaçlar boş. Borçlar çok yüksek. Bankalara ve tüccara borçlar aldı başını gidiyor. Girdi maliyetlerini artık söylemiyorum. Girdi maliyetleriyle mücadele edemiyoruz. Üretici her yıl daha çok zarar etmeye başladı. Bu sene bizim için çok kötü geçecek. Devletin bölgemizi afet bölgesi ilan etmesi gerekiyor. Borçları ötelememizi sağlaması gerekiyor. Yoksa bu sene üretim olmaz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer çiftçi Mehmet Ali Özer’in durumu da pek farksız değil. Özer, “Zeytin ağaçlarımız boş kaldı. Bunun en büyük nedeni iklim krizi. Havaların değişkenliği ve döneme uygun hava şartı olmaması ürüne zarar verdi. Tam anlamıyla bir kış geçirmedik. Baharda da serin ve yağışlı bir süreç yaşandı. Meyveler parça parça çiçek açtı. Burada bir de zeytinden başka ürün yok. Tek ürün şartı var. Şimdi de zeytin çıkmıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık” diye konuştu.

BİZLERİ ÇOK ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Özer şunları dile getirdi: “Girdi maliyetlerine yetişemiyoruz. Bankalara ve tüccarlara borçlarımız artarak devam ediyor. Durum içler acısı. Burada yetişen zeytin dünyanın hiçbir yerinde yok. Böyle olursa zeytin üretemeyiz. Devletin acilen biz çiftçilere destek olması lazım. Bankalara olan borçlarımızın ötelenmesi lazım. Bu da yetmez bize desteklemeler yapılmalı. Hibelerin, kredilerin verilmesi lazım ki buradaki tarımsal faaliyet devam edebilsin. Bunlar yapılamazsa önümüzdeki yıl bizleri çok zor günler bekliyor.”